AJet, kış sezonunda Ankara ile Alanya (Gazipaşa) arasındaki hava yolu ulaşımını kesintisiz olarak sürdürme kararı aldı. Uçuşlar, kış dönemi boyunca haftada üç gün karşılıklı olarak planlandı.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, kararın bölge için taşıdığı önemi açıkladı. Gencelli'nin aktardığına göre, uzun süredir yürütülen girişimler olumlu sonuçlandı. Bu adımın turizm sezonunu 12 aya yayma hedefine ve bölge ekonomisinin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

UÇUŞ GÜNLERİ VE SAATLERİ

Başkent ile Alanya'yı birbirine bağlayan seferler perşembe, cuma ve pazar günleri icra edilecek. Planlamaya göre Ankara'dan kalkış saati 14.05, Alanya'dan dönüş saati ise 14.55 olarak belirlendi. Yolcuların kış ayları boyunca bu tarifeye göre seyahat edebileceği bildirildi.