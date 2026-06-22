Başörtülü kadınlara yönelik kullandığı hakaret ve nefret içerikli ifadeler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çeken Hatice Ö., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifade de ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çocuğunu sınava götürdüğü sırada metroda yaşadığı bir tartışmayı anlatan Hatice Ö., başörtülü kadınları hedef alan ifadeler kullandı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntüler kamuoyunda infiale yol açarken, şahsın kullandığı sözler büyük tepki topladı.

TARTIŞMA NEFRET SÖYLEMİNE DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre metrodan inmeye çalıştığı sırada başörtülü bir kadınla sıra nedeniyle tartışma yaşadığını öne süren Hatice Ö., çektiği videoda başörtülü vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandı. Videonun ilerleyen bölümlerinde ise sözlerini nefret söylemine dönüştüren şüpheli, toplumun geniş kesimlerinin tepkisini çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatılırken, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Hatice Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili adli süreç yeni bir aşamaya taşınmış oldu.

“YANLIŞ ANLAŞILDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM”

Hatice Ö.’nün emniyette verdiği ilk ifadede ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinde, “Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diliyorum” dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.