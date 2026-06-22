ALANYA'DA Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 2/E sınıfı öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı’na bağışladı. Küçük yaşta sergiledikleri duyarlılık ve vatan sevgisiyle takdir toplayan öğrenciler, anlamlı davranışlarıyla örnek oldu.

Öğretmenleri eşliğinde TSKGV Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı’nı ziyaret eden öğrenciler, harçlıklarını biriktirdikleri kumbarayı vakıf yetkililerine teslim etti. Bağışın ardından öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın faaliyetlerini anlatan tanıtım filmi izletildi. Öğrenciler, vakfın yürüttüğü çalışmalar ve yerli-milli savunma sanayi projeleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

“KAR TOPU GİBİ BÜYÜYOR”

TSKGV Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir, öğrencilerin yaptığı bağışın maddi değerinden çok taşıdığı anlamın önemli olduğunu belirterek, “Sizler paylaşmanın, yardımlaşmanın ve ülkemizi sevmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdiniz. Vatan sevgisi sadece sözle değil, çalışarak, dürüst olarak ve gerektiğinde destek vererek gösterilir. Sizler büyüyüp mühendis, doktor, avukat ya da mimar olacaksınız. Ülkemizin geleceğini sizler şekillendireceksiniz. Yaptığınız bu bağışları küçük görmeyin. Bunlar kar topu gibi büyüyor ve ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlıyor” dedi.

Özdemir, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın gelecek adına umut verici olduğunu belirterek, genç nesillerde vatan bilincinin gelişmesinin önemine dikkat çekti.

“GÜÇLÜ ORDU, GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR”

Bağış yapan öğrenciler adına konuşan 8 yaşındaki Ahmet Tuna Atalay ise arkadaşlarıyla birlikte harçlıklarını paylaşma kararı aldıklarını söyledi. Atalay, “Aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin böyle bir paraya ihtiyacı yoktu. Biz paylaşmak için, vatan için böyle bir şey yaptık. Güçlü ordu, güçlü Türkiye demektir. Arkadaşlarımla birlikte bu parayı topladık ve buraya getirerek bağış yaptık. Türkiye’deki tüm arkadaşlarımı da bağış yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Minik öğrencinin sözleri salonda bulunanlar tarafından alkışlanırken, öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okundu.

“GELECEĞE UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLIYORLAR”

Program sonunda açıklama yapan Refik Özdemir, çocukların sergilediği örnek davranışın toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Özdemir, “Bugün burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüreklerinden kopan anlamlı bir bağışa tanıklık ediyoruz. Bu bağışın maddi değerinden çok taşıdığı vatan sevgisi ve sorumluluk duygusu bizler için son derece kıymetlidir. Bu davranışlarıyla birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneğini sergilediler. Onların bu duyarlılığı geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından öğrencilere ATAK helikopteri ve yerli savunma sanayi projeleri hakkında bilgi veren Özdemir, çocukların merak ettiği soruları da yanıtladı. Program, öğrenciler ve vakıf yetkililerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.