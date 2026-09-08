ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) uluslararası ve ulusal alanlarda başarılı projelerine her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. ALKÜ olarak Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öncülüğünde, koordinatörlüğünü Porto Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin (FEUP) üstlendiği ve 2010 yılından beri faaliyet gösteren BIN@ ağına başvuru yapıldı. Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu ALKÜ, BIN@ ağına resmi olarak katıldı. Gerçekleşen bu stratejik üyelik ile ALKÜ; araştırma, girişimcilik, inovasyon ve teknoloji transferi alanlarında uluslararası yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. Çok paydaşlı bu ağ sayesinde, üniversite bünyesindeki akademisyenler, öğrenciler ve bölgesel paydaşlar için yurt dışı fırsatlarının artırılması, ortak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve disiplinler arası bilimsel değer üretilmesi hedefleniyor. Türkiye’den bir devlet üniversitesinin ilk kez dâhil olduğu bu platform, ALKÜ’nün uluslararasılaşma ve açık inovasyon vizyonuna önemli bir katkı sunacak.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİYLE AYNI AĞDA

BIN@, inovasyonda iyi uygulamaların ve fırsatların paylaşılması için sürdürülebilir bir forum oluşturulmasını desteklemekle meşgul olan akademik ve endüstri ortaklarından oluşan uluslararası ağ olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Koordinatörlüğünü Porto Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin (FEUP) üstlendiği ve yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren BIN@ ağı; güncel QS Dünya Üniversite Sıralamalarında üst sıralarda yer alan 82’nci sıradaki İngiltere’den Sheffield Üniversitesi, 133’üncü sıradaki Brezilya’dan São Paulo Üniversitesi ve 255’inci sıradaki Portekiz’den Porto Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarını barındırıyor. Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren platform; prestijli üniversiteler, araştırma kuruluşları, teknoloji şirketleri, yatırımcılar ve kuluçka merkezlerini bir araya getiriyor. ALKÜ, BIN@ ağına katılmasıyla birlikte araştırma ve teknoloji transferinde küresel fırsatları da yakalamış olacak.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN