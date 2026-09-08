ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saliha Özpınar, 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında halk sağlığının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özpınar, 2026 yılı Halk Sağlığı Haftası’nın “Her Gün Halk Sağlığı” temasıyla, sağlığın yalnızca hastalık ortaya çıktığında değil, her gün korunması gerektiğine vurgu yaptı. Halk sağlığının yalnızca hastalıkların tedavisine odaklanmadığını belirten Özpınar, hastalıkların ortaya çıkmasını önlemenin ve erken tanının toplum sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını ifade etti. Aşılama, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve bağımlılıklarla mücadele, kanser taramaları ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi gibi koruyucu sağlık uygulamalarının toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

‘SAĞLIK, YALNIZCA HASTALIK OLMAMASI DEĞİLDİR’

Prof. Dr. Özpınar, yaptığı önerilerin devamında, “2026 yılında Halk Sağlığı Haftasının ana teması “Her Gün Halk Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşım, halk sağlığının belirli günlerde hatırlanan bir çalışma alanı değil, yaşamın her aşamasına ve toplumun her kesimine yayılan sürekli bir sorumluluk olduğunu vurgulamaktadır. Halk sağlığı temelinde İnsanlar neden hastalanır ve neden bazı toplumlarda belirli hastalıkların görülme sıklığı diğerlerinden daha yüksektir? sorunlarına odaklanır. Bu soruların yanıtı yalnızca biyolojik özelliklerde ya da bireysel tercihlerde aranamaz. İnsanların doğduğu, büyüdüğü, eğitim aldığı, çalıştığı, yaşadığı ve yaşlandığı koşullar sağlık üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Eğitim olanakları, gelir ve istihdam koşulları, barınma, beslenmeye erişim, çevresel koşullar, sosyal destek mekanizmaları ve sağlık hizmetlerine erişim; toplumların sağlık düzeyini şekillendiren temel unsurlar arasındadır. Bu nedenle halk sağlığı, bireye yalnızca “daha sağlıklı yaşamasını” söyleyen bir yaklaşım değildir. Aynı zamanda insanların sağlıklı seçimler yapabilmesini mümkün kılan sosyal ve çevresel koşulların oluşturulmasını hedefler. Burada halk sağlığının önemli kavramlarından biri olan sağlıkta hakkaniyet öne çıkar. Her bireye aynı hizmeti sunmak her zaman eşit bir sağlık sonucu yaratmayabilir. Farklı ihtiyaçlara sahip toplum kesimlerinin sağlık olanaklarına adil biçimde ulaşabilmesi, halk sağlığının temel hedeflerinden biridir.

‘TOPLUM SAĞLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ’

“Modern sağlık sistemlerinin önemli bir bölümü hastalık ortaya çıktıktan sonra tanı ve tedaviye odaklanırken halk sağlığı, hastalığın ortaya çıkmasından önce yapılabilecekleri de merkeze alır. Koruyucu sağlık hizmetleri bu nedenle halk sağlığının temel bileşenlerinden biridir. Bağışıklama, anne ve çocuk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kronik hastalık risklerinin azaltılması, kanser taramaları, tütün ve bağımlılıklarla mücadele, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi gibi uygulamalar toplum sağlığının geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Toplum sağlığını geliştirmek için sağlık hizmetlerinin güçlü olması gereklidir; ancak tek başına yeterli değildir. Halk sağlığı, farklı sektörlerin ortak sorumluluğunu gerektirir. Eğitim, sosyal hizmetler, yerel yönetimler, çevre, ulaşım, çalışma hayatı ve sağlık alanındaki politikaların birbirinden bağımsız düşünülmesi, toplum sağlığı açısından önemli boşluklar oluşturabilir.

Sağlığın bütün politikalarda gözetilmesi yaklaşımı da bu gereksinimden doğmaktadır. Sağlık, yalnızca sağlık kurumlarında üretilen bir sonuç değil; toplumun bütün yaşam alanlarında şekillenen bir değerdir.”

GELECEĞİN HALK SAĞLIĞI

Prof. Dr. Özpınar, yaptığı önerilerin devamında, “Üniversiteler halk sağlığının bilimsel gelişiminde özel bir konuma sahiptir. Çünkü üniversitelerin görevi yalnızca bilgi aktarmak değil; toplumun sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle incelemek, kanıt üretmek, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmek ve elde edilen bilgiyi toplumsal yarara dönüştürmektir. Halk sağlığının gücü, bireysel davranışları değiştirmeye çalışmanın ötesinde, sağlıklı olmayı kolaylaştıran toplumlar oluşturabilmesindedir. Halk Sağlığı Haftası, aslında yalnızca bir haftaya sığdırılamayacak kadar geniş bir sorumluluğu hatırlatmaktadır. Sağlıklı bir toplum; hastalıkların tedavi edildiği değil, hastalıkların mümkün olduğunca önlendiği; sağlık hizmetlerine erişimin adil olduğu; çocukların sağlıklı büyüdüğü; kadınların, yaşlıların ve kırılgan grupların desteklendiği; insanların sağlıklı seçimler yapabilecekleri koşullara sahip olduğu toplumdur. Bu nedenle halk sağlığı, yalnızca sağlık çalışanlarının değil, toplumun bütününün ortak meselesidir. 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle, sağlığın yaşamın her alanında ve her gün korunması gerektiğini yeniden hatırlamak dileğiyle…Her Gün Halk Sağlığı.” dedi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN