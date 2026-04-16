​Peş peşe yaşanan ve Türkiye'yi sarsan silahlı okul katliamları eğitim camiasında infial yarattı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta öğrencileri ve öğretmenleri hedef alan kanlı saldırıların ardından eğitim sendikaları düğmeye bastı. Her gün binlerce öğrencinin ders başı yaptığı turizm kenti Alanya'daki eğitimcileri ve velileri de derin bir endişeye sevk eden şiddet sarmalına karşı, Ankara'da tarihi protestolar başladı.

​MEB ÖNÜNDE POLİS BARİKATI VE İSTİFA ÇAĞRISI

Artan güvenlik zafiyetlerine karşı isyan bayrağını çeken Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri, saat 13.00’te Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binasına yürüyüşe geçti. Başkentte tansiyonun yükseldiği anlarda eylemciler polis barikatıyla durduruldu. Sınıfların kan gölüne dönmesine sert tepki gösteren Eğitim-İş yetkilileri, faturayı bakanlığa keserek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i doğrudan istifaya davet etti. Eğitimcilerin masadaki acil talepleri arasında; okullara kadrolu güvenlik, sağlık personeli, temizlik görevlisi ve psikososyal destek uzmanı atanması ile kalabalık sınıfların bölünerek acilen yeni binaların inşa edilmesi yer aldı.

​15 NİSAN'DA ÜLKE GENELİNDE ŞALTER İNECEK

Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde patlayan silahların ardından alınan 2 günlük iş bırakma kararı dalga dalga büyüyor. Eğitim-Bir-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen ortak bir çıkış yaparak 15 Nisan tarihi itibarıyla tüm Türkiye genelinde iş bırakacaklarını ilan etti. Bu dev eylem kararı kapsamında Siverek başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı meydanlara inileceği duyuruldu. Alanya'daki okulların ve öğrencilerin de bu ulusal grev dalgasından doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

​İKİNCİ KATLİAM HABERİYLE KESİNTİSİZ NÖBET

Başkentteki protestolar sırasında bölgeye ulaşan ikinci vahşet haberi, eylemin seyrini tamamen değiştirdi. Sendika üyeleri Siverek'teki dehşeti kınamak için MEB önünde beklerken, bu kez Kahramanmaraş'tan gelen yeni bir okul katliamı haberiyle sarsıldı. Üst üste yaşanan bu travmatik gelişmeler üzerine acil bir bildiri yayınlayan Eğitim Sen, durumu olağanüstü ilan ederek bakanlık önünde "kesintisiz yaşam nöbeti" başlattıklarını duyurdu. Güvenli eğitim hakkı için başlatılan bu tarihi direniş, yurt genelinde olduğu gibi Alanya eğitim camiası tarafından da saniye saniye izleniyor.