Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen trajik okul saldırılarının yankıları sürerken, dijital platformlar üzerinden kanlı eylemler planlayan karanlık bir yapı deşifre oldu. Telegram üzerinden haberleşen "C31K" ve "TETİKCİLER" isimli grupların okulları açıkça hedef alan eylem planları, eğitim camiasında büyük bir paniğe yol açtı. Türkiye genelindeki bu siber terör tehdidi, her gün binlerce öğrencinin ders başı yaptığı Alanya’da da veliler ve yetkililer tarafından derin bir endişeyle takip ediliyor.

KAN DONDURAN CİNAYET TARİFESİ

Siber güvenlik birimlerinin radarına giren yazışmalarda, şebekenin adeta bir karanlık pazar kurarak "suç menüsü" oluşturduğu belirlendi. İfşa olan mesajlarda çete üyelerinin eylemleri fiyatlandırdığı görüldü: Gözdağı verme 2.000 TL, darp 5.000 TL, cinayet 10.000 TL ve mekan kurşunlama 15.000 TL olarak listelendi. Toplumu asıl dehşete düşüren detay ise bu listenin altına eklenen "Öğrencilere indirimli okul taranır, fiyat bilgisi için DM" notu oldu. Çağrıbey Anadolu Lisesi'ni açıkça hedef gösteren grupta, Ümraniye’den bir kullanıcının açık adresini vererek "Pompalı ile bekleyeceğim, hodri meydan" şeklinde devlete meydan okuması gerilimi tırmandırdı.

DEVLET DÜĞMEYE BASTI: 591 HESAP KAPATILDI

Okullara yönelik bu açık tehditler sonrası İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Başsavcılıklar geniş çaplı bir sürek avı başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla resen harekete geçti. İçişleri Bakanı Danışmanı Hasan Öymez, C31K kanalının sıkı kıskaca alındığını ve kamuoyunu manipüle eden 591 hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı. Operasyonların fiziki ayağında ise Sivas'ta okullara saldırı hazırlığı paylaşımı yapan 2009 doğumlu lise öğrencisi E.A. kıskıvrak yakalandı. İstanbul Valisi Davut Gül de siber provokatörlerin anlık olarak ensesinde olduklarını vurguladı.

ACILI ANNEYİ BİLE TEHDİT ETMİŞLER

Emniyet güçlerini alarma geçiren C31K çetesinin sicili ise hayli kabarık. Söz konusu grubun, geçtiğimiz dönemde Kadıköy'de vahşice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı annesini de hedef aldığı ortaya çıktı. Bakırköy Meydanı'nda adalet nöbeti tutan anne Yasemin Minguzzi, şebeke üyelerinden gelen "Eviniz mezar olur, seni de o veletin yanına gömeriz" şeklindeki kan donduran tehditler üzerine eylemini üçüncü gününde bitirmek zorunda bırakılmıştı. O dönem aileyi tehdit eden 16 yaşındaki H.Y.Ç. polis tarafından yakalanarak yargıya teslim edilmişti.

CEZASIZLIK ALGISI ALANYA'YI DA TEDİRGİN EDİYOR

Örgüt yöneticilerinin kendi aralarındaki yazışmalarda, yaptıkları zorbalığı "Zevk, gündem ve ilgi" olarak tanımlaması ve "Devlet 4 senedir bizi niye bulamadı?" diyerek kolluk kuvvetleriyle alay etmesi, cüretkarlığın geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Çete üyelerinin yargıdaki "çocuk indirimi" hükümlerine güvenerek otomatik silahlarla poz vermesi, toplumun adalet inancını derinden sarsıyor. Siber çetelerin bu fütursuzluğu, turizm ve eğitimin kalbi Alanya'daki vatandaşlar tarafından da ulusal güvenliği tehdit eden kritik bir sorun olarak değerlendiriliyor; yerel kamuoyu, yargının bu karanlık yapıya vereceği ağır cezaları bekliyor.