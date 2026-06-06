Olive Garden'da gerçekleştirilen özel gala gecesi şirketin 61. kuruluş yılıyla özdeşleşen "Ustalar Gecesi" organizasyonun 15. kez ustalar, firma yetkilileri ve çalışanları ile birleşerek anlamını daha da derinleştirdi. Gala yemeğiyle başlayan programda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayiler, fabrikalardan gelen temsilciler, sektöre yıllarını vermiş ustalar, çalışanlar ve medya temsilcileri ağırlandı.

‘BU GURUR HEPİMİZİN’

Gala gecesinin açılış konuşmasını şirketin Genel Müdürü Ümit Atik yaptı. Atik, Yolculuğuna 1965 yılında başlayan ve bu yıl 61. yılını kutlayan bu büyük ailenin bir ferdi olarak, sizleri şahsım ve firmam adına saygıyla selamlıyorum. Her yıl geleneksel hâle getirdiğimiz ve bu yıl 15’incisini düzenlediğimiz gecemizde; destekleriyle her zaman yanımızda olan, şehir dışından gelerek katılımlarıyla bizleri onurlandıran değerli firma yetkililerimize; bizim için önemi ve değeri tartışmasız olan siz değerli ustalarımıza; iş ortağımız olan otel işletmelerimizin kıymetli satın alma müdürlerine ve teknik sorumlularına; her yıl olduğu gibi bu yıl da bu özel günümüzü ölümsüzleştirmek için emek veren basın mensubu ve kameraman arkadaşlarımıza; ve en önemlisi, yönetim kadrosundan saha ekibine, saha ekibinden satış personeline, satış personelinden depo ekibine ve şoförlerimize kadar Kamburoğlu markasına değer katmak için özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Siz değerli misafirlerimizi aynı platformda buluşturmanın mutluluğunu yaşarken, böylesine büyük bir katılımın haklı gururunu ve onurunu da taşıdığımızı bilmenizi isterim. Katılımlarınız ve destekleriniz için hepinize gönülden teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

‘60 USTADAN 400 USTAYA’

Daha sonra söz alan Kamburoğlu Yönetim Kurulu Başkan Ali Kamburoğlu, “Hatırlarsanız, 2011 yılında 60 ustamız ile başladığımız usta gecemiz sizlerin teveccühleri ile 400 rakamlara ulaştı. Bu da günden güne büyüyen bir aile olduğumuzu gösteriyor. Sizlere en kaliteli kendini kanıtlamış markalar ile hizmet vermekten her zaman gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Ramazan Özdemir