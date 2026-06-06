Kefir ve kombucha gibi popüler fermente gıdaların gölgesinde kalan lahana turşusu, beslenme uzmanlarına göre bağırsak mikrobiyotasını destekleyen en güçlü probiyotik kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Günümüzde yalnızca geleneksel bir kış garnitürü değil, sindirim ve bağışıklık sistemini destekleyen fonksiyonel bir gıda olarak değerlendiriliyor.

1600'lü yıllardan bu yana özellikle Alman mutfağının temel parçalarından olan bu besin, rendelenmiş lahananın tuzlu salamurada fermente edilmesiyle elde ediliyor. Uzmanların aktardığına göre, fermentasyon süreci lahanayı doğal enzimler açısından zenginleştirerek yiyeceklerin daha kolay parçalanmasını ve sindirilmesini sağlıyor.

MARKETTEKİ PASTÖRİZE ÜRÜNLERE DİKKAT

Lahana turşusundan en yüksek faydayı sağlamak için doğru ürün seçimi büyük önem taşıyor. Market raflarında satılan ısıl işlem görmüş pastörize ürünler, uzun raf ömrüne sahip olsa da yararlı bakterilerin büyük bir kısmını kaybediyor. Beslenme uzmanları, bağırsak sağlığı için buzdolabında saklanan ve etiketinde "çiğ" veya "canlı kültür içerir" ibaresi bulunan pastörize edilmemiş ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI NE OLMALI?

Lif ve fermente içeriği yüksek olan bu gıdaya aniden büyük porsiyonlarla başlamak, sindirim sisteminde şişkinlik ve gaz gibi şikayetlere yol açabiliyor. Uzmanlar, fermente gıdalara alışkın olmayan kişilerin günde sadece bir yemek kaşığı tüketerek başlamasını tavsiye ediyor. Ayrıca yüksek tuz oranı nedeniyle tansiyon hastalarının dikkatli olması ve lahana turşusunun ana yemek yerine salata, yumurta veya sandviçlerin yanında küçük bir çeşni olarak kullanılması gerektiği belirtiliyor.

KALP SAĞLIĞI VE BAĞIŞIKLIĞA DOLAYLI ETKİSİ

Bağırsak sağlığını destekleyen gıdalar, vücuttaki bağışıklık hücrelerinin büyük bir kısmı bağırsak çevresinde bulunduğu için dolaylı olarak savunma mekanizmasına da katkı sağlıyor. Ancak uzmanlar, bağışıklık sisteminin tam kapasite çalışması için kaliteli uyku, yeterli protein, C vitamini, çinko ve D vitamini alımının da şart olduğunu belirtiyor.

Bazı araştırmalara göre, lahananın zengin lif yapısı bağırsakta parçalandığında kötü kolesterol (LDL) üretimini sınırlamaya ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini desteklemeye yardımcı olabiliyor. Turpgiller ailesinden gelen bu sebzenin içerdiği glukozinolat bileşiklerinin serbest radikallerle mücadeledeki rolü incelense de, uzmanlar bu gıdanın tek başına hastalıkları önleyen mucizevi bir çözüm olmadığını, dengeli bir beslenme düzeninin parçası olması gerektiğini vurguluyor.