Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılı Ağustos ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Antalya'da ekonomik hareketlilik artış gösterirken, yılın ilk sekiz ayında kurulan yeni şirket sayısı 3 bin 197'ye ulaştı.

Ağustos ayında kentte 374 şirket, 53 gerçek kişi ticari işletmesi ve 3 kooperatif faaliyetlerine başladı. Aynı dönem içerisinde 139 şirket tasfiye sürecine girerken, 59 şirket tamamen kapandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, Ağustos 2025'te 313 olan yeni şirket sayısının bu yıl 374'e çıktığı, kapanan şirket sayısının ise 75'ten 59'a gerilediği aktarıldı.

ANTALYA TÜRKİYE SIRALAMASINDA KAÇINCI OLDU?

Ülke genelindeki istatistiklere bakıldığında, Ağustos ayında toplam 9 bin 212 şirket kurulurken 2 bin 114 şirket kepenk indirdi. Antalya, yeni açılan 374 şirketiyle İstanbul (3 bin 455), Ankara (1.023) ve İzmir'in (527) ardından Türkiye genelinde en fazla şirket kurulan dördüncü il konumuna yerleşti.

SEKİZ AYLIK TABLO NE GÖSTERİYOR?

Ocak-Ağustos 2026 dönemini kapsayan sekiz aylık süreçte Antalya'da toplam 3 bin 197 şirket faaliyete geçti. Bu rakam, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 2 bin 945 şirketlik kuruluş verisinin üzerine çıkıldığını gösteriyor. Yılın başından bu yana kentte kapanan şirket sayısı ise 566 olarak kayıtlara geçti.