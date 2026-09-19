Antalya, bu yılın ekim, kasım ve aralık aylarında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek üç büyük uluslararası organizasyona sahne olacak. 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ve Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'nin kente 100 binden fazla ziyaretçi getirmesi öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 5-9 Ekim tarihlerinde Belek'teki NEST

Kongre Merkezi'nde yapılacak Uzay Kongresi'ne 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı himayesindeki Asya Tohumculuk Kongresi ise 1-5 Aralık tarihleri arasında 1500 sektör paydaşını ağırlayacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açıklamalarına göre, özellikle sebze tohumculuğunda söz sahibi olan kentin bu organizasyonlarla turizm sezonu da uzamış olacak.

COP31 İÇİN BELEK VE KUNDU'DA HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILIYOR?

Etkinlikler arasındaki en büyük hacmi 9-20

Kasım tarihlerinde eski Expo 2016 alanında gerçekleşecek COP31 oluşturuyor. Vali Şahin, 196 ülkeden yaklaşık 130 bin katılımcının beklendiği zirve için Belek bölgesindeki yolların 18 metreye çıkarılarak genişletildiğini ve Kundu'da altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 11-12

Kasım'da katılacağı zirvenin, bölge ekonomisine 2 milyar dolarlık bir hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

OTELLER NEDEN SATIŞLARI KAPATTI?

Dünya çapında 100'e yakın devlet başkanının katılacağı COP31 gibi mega etkinlikler, kış aylarında normal şartlarda yavaşlayan konaklama sektöründe arz-talep dengesini tamamen değiştiriyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek'in aktardığına göre, birçok tesis 9-20

Kasım tarihleri için oda satışlarını durdurdu veya fiyatları en üst seviyeye çekti. Bu strateji, resmi delegasyonlar ve organizasyon görevlileri için blok rezervasyon kapasitesini güvence altına almak amacıyla uygulanıyor.

Liderlerin ağırlıklı olarak Belek'teki otellerde konaklayacağı, diğer katılımcıların ise ulaşım kolaylığı ve şehir hayatı nedeniyle Antalya merkez ile Lara-Kundu bölgesini tercih ettiği belirtildi. Çek, resmi acente üzerinden yapılacak toplu rezervasyonların birkaç hafta içinde hızlanacağını ve şehrin peş peşe uzay, iklim ve tarım gündemleriyle yoğun bir kış geçireceğini ifade etti.