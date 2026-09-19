Beşiktaş, yıldız futbolcusu Leandro Trossard'ın sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Amed müsabakasının kadrosunda yer almayacağını duyurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, oyuncunun tedavisine kulüp tesislerinde başlandı.

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan MR ve tomografi tetkiklerinde, oyuncunun topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi tespit edildi. Resmi açıklamada, bu sakatlığın önceki haftalarda alınan darbelerin birikmesiyle oluştuğu ve Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından ağrıların ciddi boyuta ulaştığı bildirildi.

TROSSARD NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Sağlık heyetinin ivedilikle tedavi sürecine başladığı tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki milli maç arasının ardından yeniden takıma katılması hedefleniyor. Trossard'ın yokluğu, teknik heyetin Amed maçı hücum rotasyonunda zorunlu bir değişikliğe gitmesine neden olacak.