Sermaye piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından tasarruf finansman sektörü hareketli günler geçiriyor. Emlak Katılım Bankası'nın iştiraki Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., sektörün iki büyük şirketi Katılımevim ve Birevim'i satın almak amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bildirimde bulundu.

Sürece ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemde parası bulunan vatandaşların haklarının korunacağını bildirdi. Şimşek, katılımcıların profesyonel yatırımcı statüsünde olmaması nedeniyle farklı bir yaklaşım sergileneceğini ve mağduriyet yaşanmaması için gereken tüm adımların atılacağını vurguladı.

YARGI SÜRECİ VE İSTİFALAR

Satın alma görüşmeleri sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli işlemler hız kazandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Serdar Turhan ve Ahmet Özcan'ın Pusula Finans Holding bünyesindeki görevlerinden istifa ettikleri aktarıldı.

PARASI OLAN YATIRIMCILAR HANGİ YOLU İZLEYECEK?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı yeni tasfiye ve mutabakat esaslarına göre, sürece dahil olan 131 fonun yatırımcıları için 10 iş günü içinde borç ve alacak eşleştirmesi yapılacak. Portföydeki varlıklar Takasbank bünyesinde saklanarak bankalar aracılığıyla nakde çevrilecek ve elde edilen tutarlar yatırımcıların bireysel hesaplarına fon sahipliği oranında aktarılacak. Tasfiye sürecinin en fazla üç ay içinde tamamlanması planlanırken, vatandaşların bu aşamada Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili bankalar üzerinden hesaplarını takip etmeleri büyük önem taşıyor.