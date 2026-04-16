Kahramanmaraş’ta yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran okul saldırısının ardından, 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli’nin ölümüne ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Hazırlanan rapor, olayın adli boyutuna ışık tutarken, ölüm nedenine ilişkin önemli detayları da ortaya koydu.

TEK ÖLDÜRÜCÜ YARA TESPİT EDİLDİ

Adli tıp uzmanlarının da yer aldığı 6 kişilik heyetin yaptığı incelemeye göre, Mersinli’nin sağ arka bacak bölgesinde kesici-delici aletle oluşmuş yaklaşık 2,5 santimetrelik bir yara tespit edildi. Raporda, bu yaranın büyük damar hasarına yol açtığı ve buna bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu ölümün gerçekleştiği ifade edildi.

İncelemede kullanılan aletin bir tarafının keskin, diğer tarafının ise künt özellik taşıdığı değerlendirmesine de yer verildi.

ELDİVEN VE ELEKTROD BULGULARI RAPORDA

Otopsi bulgularına göre, Mersinli’nin ellerinde naylon koruma (eldiven) bulunduğu belirlendi. Ayrıca sırt bölgesinde elektrod pedleri tespit edildiği kaydedildi. Vücudun diğer bölgelerinde herhangi bir kesici alet yarası ya da darp izine rastlanmadığı, genel olarak kan bulaşlarının bulunduğu ifade edildi.

TOKSİKOLOJİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Otopsi sırasında alınan biyolojik örneklerin detaylı analiz için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği öğrenildi. Toksikolojik inceleme sonuçlarının, soruşturmanın seyrine katkı sağlayacak yeni veriler sunması bekleniyor.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, yetkililerin önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.