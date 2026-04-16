ALANYA’DA yaşayan 4 aylık Esila Deniz Yiğitbay, nadir görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen SMA Tip 1 hastalığı ile yaşam mücadelesi veriyor. Topuk kanı testi sonrası teşhis konulan minik Esila’nın hayata tutunabilmesi için kritik tedavinin 7 aylık olmadan tamamlanması gerekiyor. Ancak tedavi sürecine ulaşabilmek için gereken sürede sona yaklaşıldı. Esila için yalnızca 1 aylık kritik bir zaman dilimi kaldı.

ATATÜRK ANITI’NDA YARDIM ÇADIRI KURULDU

Tedavi masraflarının yüksekliği nedeniyle zor günler geçiren aile için Alanya’da Atatürk Anıtı yanında yardım çadırı kuruldu. Kampanya kapsamında vatandaşlardan destek toplanırken, ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Aile, zamanın giderek daraldığını vurgulayarak Alanya halkına çağrıda bulundu.



“KAMPANYAMIZ YAVAŞ İLERLİYOR”

Esila Deniz Yiğitbay’ın babası Şaban Yiğitbay, kampanyanın yavaş ilerlediğini belirterek destek çağrısını yineledi. Yiğitbay, “Atatürk Anıtı’nın yan tarafında Esila Deniz için belediye tarafından yardım çadırı kuruldu. Alanya halkımızı, dostlarımızı davet ediyorum. Lütfen buraya gelip destek verebilirsiniz. Kampanyamız maalesef çok yavaş ilerliyor. Kampanyamız yaklaşık 5 aydır devam ediyor ve hâlâ yüzde 14 seviyesindeyiz. Esila artık 7 aylık olacak. Bir ay gibi bir zamanımız kaldı. Sizlerden destek istiyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)