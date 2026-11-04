ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimler, siyasetin yanı sıra sıra dışı yaşam hikâyelerini de gündeme taşıdı. Demokrat Parti'nin New Jersey 12. Kongre Bölgesi adayı Adam Hamawy, Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Eski askeri doktor ve cerrah olan Hamawy, New Jersey eyaletinden ABD Kongresine seçilen ilk Müslüman siyasetçi olarak tarihe geçti. Ancak Hamawy'nin hikâyesini dikkat çekici kılan yalnızca seçim zaferi değil, geçmişte yaşadığı olaylar oldu.

IRAK'TA HAYATINI KURTARDIĞI KİŞİ YILLAR SONRA ONU KURTARDI

Adam Hamawy'nin hayatındaki en dikkat çekici olaylardan biri 2004 yılında Irak'ta yaşandı.

ABD ordusunda doktor olarak görev yapan Hamawy, helikopteri düşürülen ve ağır yaralanan Tammy Duckworth'a müdahale eden sağlık ekibinde yer aldı.

Hayati tehlike geçiren Duckworth, doktorların müdahalesi sayesinde hayatta kaldı. Yıllar sonra ABD Senatosuna seçilen Duckworth, yaşamını kurtaran sağlık çalışanları arasında Hamawy'nin de bulunduğunu açıkladı.

Ancak ikilinin yolları yaklaşık 20 yıl sonra bu kez bambaşka koşullarda yeniden kesişti.

GAZZE'DE MAHSUR KALDI, SENATÖR DEVREYE GİRDİ

2024 yılında Gazze Şeridi'nde sağlık hizmeti vermek amacıyla bulunan Adam Hamawy, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından bölgede mahsur kaldı.

Bölgeden ayrılamayan doktorlar arasında bulunan Hamawy'nin durumu ABD'de gündeme geldi.

Yaşananları öğrenen Senatör Tammy Duckworth, yıllar önce Irak'ta hayatını kurtaran doktorun Gazze'den çıkarılması için harekete geçti.

Duckworth, Hamawy ve beraberindeki sağlık çalışanlarının güvenli şekilde bölgeden ayrılabilmesi amacıyla diplomatik girişimlerde bulundu.

Böylece yıllar önce hayatını kurtardığı senatör, bu kez Hamawy'nin zor durumda kaldığı bir dönemde kendisine yardım eli uzattı.

ABD KONGRESİNDE BİR İLKE İMZA ATTI

Gazze'de yaşadığı zorlu sürecin ardından siyasete yönelen Hamawy, Demokrat Parti'nin New Jersey 12. Kongre Bölgesi ön seçimlerini kazanarak aday gösterildi.

3 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi aday Gregg Mele ile yarışan Hamawy, Decision Desk HQ tarafından açıklanan seçim projeksiyonuna göre rakibini geride bıraktı.

Bu sonuçla birlikte New Jersey'den ABD Kongresine seçilen ilk Müslüman siyasetçi oldu.

Hamawy, emekliye ayrılan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Bonnie Watson Coleman'ın koltuğunu devralacak.

DOKTORLUKTAN SİYASETE UZANAN SIRA DIŞI HİKÂYE

Askeri doktorluk kariyerinde savaş bölgelerinde görev yapan, Irak'ta yaralı askerlerin hayatını kurtarmak için mücadele eden ve Gazze'de sağlık hizmeti verirken mahsur kalan Hamawy, artık ABD siyasetinde yeni bir döneme hazırlanıyor.

Yıllar önce hayatını kurtardığı kişinin daha sonra kendisine yardım etmesi ve ardından Kongreye seçilmesi, Hamawy'nin yaşam öyküsünü seçimlerin en dikkat çekici hikâyelerinden biri haline getirdi.

Adam Hamawy'nin seçim başarısı, ABD'de Müslümanların siyasi temsili açısından da tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor.