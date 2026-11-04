Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), göç politikalarında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Rum yönetimi, iltica talepleri mahkeme tarafından kesin olarak reddedilen Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edilmeye başlandığını duyurdu.

GKRY Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zorunlu geri gönderme işlemlerinin polis ve ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü bildirdi.

5 BİNDEN FAZLA SURİYELİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Rum yönetiminin açıkladığı verilere göre, Aralık 2024'ten bu yana 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedildi.

Aynı süreçte yaklaşık 6 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü, 6 binden fazla kişinin ise geri dönmek istediğini yetkililere bildirdiği açıklandı.

Yetkililer, uluslararası koruma şartlarını artık karşılamayan kişilerin ikincil koruma statülerinin de kaldırıldığını belirtti.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yeni uygulamayla birlikte, iltica başvuruları Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilen ve ülkede yasal ikamet hakkı bulunmayan Suriyeliler için zorunlu geri gönderme süreci başlatıldı.

Yoannidis, hukuki dayanağı bulunmayan iltica başvurularının reddedilmeye devam edeceğini belirterek göç mevzuatının kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

İŞVERENLERE VE EV SAHİPLERİNE UYARI

Rum yönetimi, ülkede yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işverenler ile bu kişilere konut sağlayan ev sahiplerine de çağrıda bulundu.

Yetkililer, ilgili kişi ve kurumların sınır dışı işlemleri kapsamında devlet birimleriyle iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Yeni uygulamanın, daha önce yürütülen ve gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen sığınmacılara mali destek sağlanan programların ardından devreye alındığı bildirildi.

Güney Kıbrıs'ta alınan kararın, önümüzdeki süreçte ülkedeki göç politikaları ve Suriyeli sığınmacıların hukuki durumları üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.