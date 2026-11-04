UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Avrupa futbolunun devleri sahaya çıkarken, Türkiye'de futbolseverler bu kez maç sonuçlarından çok yayın programını konuştu.

3 Kasım Salı akşamı oynanan 9 karşılaşmadan yalnızca birinin TRT'nin ücretsiz televizyon kanallarında yayınlanması sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi. Özellikle Galatasaray maçının bitmesinin ardından diğer mücadeleleri izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor'da da canlı maç yayını bulunmamasına tepki gösterdi.

9 KARŞILAŞMADAN SADECE GALATASARAY MAÇI YAYINLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin ilk karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Stuttgart mücadelesi saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı.

Sarı-kırmızılılar, Alman temsilcisini 2-0 mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Ancak aynı gece oynanan diğer 8 karşılaşma TRT 1 veya TRT Spor yerine tabii platformunun spor kanallarında yayınlandı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin sahaya çıktığı mücadeleleri televizyondan ücretsiz izlemek isteyen futbolseverler, yayın programını eleştirdi.

AVRUPA DEVLERİNİN MAÇLARI TABİİ'YE KALDI

Saat 23.00'te başlayan karşılaşmalar arasında Barcelona-Aston Villa, Atletico Madrid-Bayern Münih, Villarreal-Paris Saint-Germain, Feyenoord-Inter ve Manchester United-Roma mücadeleleri de yer aldı.

Ayrıca Bodo/Glimt-Lille ve LASK-Slovan Bratislava karşılaşmaları da tabii Spor kanallarından izleyiciyle buluştu.

Özellikle Avrupa'nın güçlü takımlarının karşı karşıya geldiği maçların TRT Spor'da yayınlanmaması, futbolseverlerin beklentilerini karşılamadı.

GALATASARAY MAÇI BİTTİ, TRT SPOR'DA YİNE MAÇ YOKTU

Tepkilerin en önemli nedeni, Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının tamamlanmasının ardından TRT'nin ücretsiz kanallarında başka bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine yer verilmemesi oldu.

Saat 23.00'te başlayan 7 karşılaşmanın tamamı dijital platform üzerinden yayınlandı.

Sosyal medyada görüşlerini paylaşan bazı futbolseverler, TRT Spor'un yayın akışında bu karşılaşmalardan en az birinin bulunması gerektiğini savundu.

Avrupa kupalarının yayın haklarının TRT'de olmasına rağmen birçok karşılaşmanın yalnızca dijital platformda izlenebilmesi de eleştirilen konular arasında yer aldı.

FUTBOLSEVERLERDEN TRT'YE YAYIN TEPKİSİ

Yayın tercihine yönelik eleştirilerde, Şampiyonlar Ligi gibi geniş kitlelerin ilgi gösterdiği bir organizasyonda daha fazla karşılaşmanın ücretsiz televizyon kanallarında gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Bazı taraftarlar, özellikle geç saatlerde oynanan maçların TRT Spor ekranlarına taşınmasını isterken, bazıları ise dijital platform üzerinden maç izlemek zorunda kalmalarını eleştirdi.

Tartışmanın merkezinde, yayın haklarının bulunmasından çok karşılaşmaların hangi kanallarda izleyiciye sunulduğu yer aldı.

GÖZLER FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇINA ÇEVRİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta heyecanı 4 Kasım Çarşamba günü de devam edecek.

Fenerbahçe, saat 20.45'te İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Aynı gün oynanacak diğer Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ise tabii Spor kanallarından takip edilebilecek.

Dün gece yaşanan yayın tartışmasının ardından futbolseverlerin beklentisi, gelecek haftalarda Avrupa kupalarındaki daha fazla karşılaşmanın TRT'nin ücretsiz televizyon kanallarında izleyiciyle buluşması.