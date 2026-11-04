Alanya'da 4-10 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahminleri, ilçede dikkat çekici sıcaklık değişimlerinin yaşanacağını ortaya koydu. Haftanın ilk günlerinde yağışlı hava etkili olurken, hafta sonuna doğru güneşli günler başlayacak. Ancak sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk hava kendisini hissettirecek.

ALANYA'DA ÜÇ GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Güncel hava tahminlerine göre 4 Kasım Çarşamba günü Alanya'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklığın 22 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 11 dereceye düşmesi öngörülüyor.

5 Kasım Perşembe günü de kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklığı gündüz 23, gece 11 derece civarında seyredecek.

6 Kasım Cuma günü ise yağışların etkisini artırması bekleniyor. Gün içerisinde sağanak yağış ihtimali yüzde 100 olarak tahmin edilirken, sıcaklıkların 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

YAĞMUR GİDİYOR, GÜNEŞ GELİYOR

Alanya'da hafta sonuyla birlikte hava koşullarının değişmesi bekleniyor. 7 Kasım Cumartesi günü yağışların sona ermesi ve güneşli havanın etkili olması öngörülüyor.

Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 20, en düşük sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.

8 Kasım Pazar günü de güneşli hava devam edecek. Ancak gündüz sıcaklığı 19 dereceye, gece sıcaklığı ise 6 dereceye kadar gerileyecek.

Böylece perşembe günü 23 dereceye ulaşması beklenen gündüz sıcaklığı, pazar günü 19 dereceye düşecek.

GECE SICAKLIĞI 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Haftanın en dikkat çekici değişimi gece sıcaklıklarında yaşanacak. Çarşamba ve perşembe geceleri 11 derece civarında olması beklenen sıcaklığın, pazar gecesi 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Gece sıcaklığında yaşanacak 5 derecelik düşüş, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece dışarı çıkan vatandaşlara serin havayı hissettirecek.

9 Kasım Pazartesi günü güneşli havanın devam etmesi, 10 Kasım Salı günü ise bulutların yeniden artması bekleniyor.

ALANYA'DA 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

4 Kasım Çarşamba: Sağanak yağışlı, 22°C / 11°C

5 Kasım Perşembe: Kısa süreli sağanak, 23°C / 11°C

6 Kasım Cuma: Sağanak yağışlı, 21°C / 10°C

7 Kasım Cumartesi: Güneşli, 20°C / 7°C

8 Kasım Pazar: Güneşli, 19°C / 6°C

9 Kasım Pazartesi: Çoğunlukla güneşli, 21°C / 9°C

10 Kasım Salı: Çok bulutlu, 18°C / 8°C

VATANDAŞLARA SICAKLIK DEĞİŞİMİ UYARISI

Hafta boyunca yaşanması beklenen sıcaklık değişimleri nedeniyle vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olması öneriliyor.

Güneşli havanın etkili olacağı hafta sonunda bile gece sıcaklıklarının tek haneli değerlere gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan yağışlı günlerde sürücülerin kayganlaşabilecek yollara karşı dikkatli olması önem taşıyor.

Meteorolojik tahminlerin ilerleyen günlerde değişebileceği belirtilirken, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri tavsiye ediliyor.