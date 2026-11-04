UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanırken, Fenerbahçe bu akşam Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Liverpool ile karşı karşıya gelecek. 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar bir yandan Liverpool karşısında alınacak sonucu beklerken, diğer yandan kulübün eski kaptanlarından Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine dönüşünü yakından takip ediyor.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Liverpool karşılaşması öncesinde teknik direktörlük konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, 3 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar mücadele eden, takım kaptanlığı yapan ve daha önce teknik direktörlük görevini de üstlenen Belözoğlu, böylece yeniden sarı-lacivertli camiaya döndü.

Belözoğlu'nun göreve gelişinin Liverpool gibi güçlü bir rakiple oynanacak karşılaşmanın hemen öncesine denk gelmesi, maçın heyecanını artırdı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA PUANA İHTİYACI VAR

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk üç karşılaşmasını geride bırakan Fenerbahçe, 2 puanla 31'inci sırada bulunuyor.

İngiltere temsilcisi Liverpool ise oynadığı üç karşılaşmadan 9 puan çıkararak üçüncü sırada yer alıyor.

Bu tablo, Fenerbahçe açısından mücadelenin önemini daha da artırıyor. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında alacağı olumlu sonuçla lig aşamasındaki konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Liverpool ise ilk üç maçta elde ettiği başarılı sonuçların ardından İstanbul deplasmanından da puanlarla ayrılmak istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK BÜYÜK SINAVI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün yapısını ve taraftar beklentilerini yakından tanıyan isimler arasında bulunuyor.

Futbolculuk kariyerinde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli deneyimler yaşayan Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde de farklı takımlarda görev aldı.

Liverpool karşılaşması öncesinde göreve getirilmesi, takımın yeni dönemde nasıl bir oyun anlayışı benimseyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

Özellikle Fenerbahçe'nin savunma organizasyonu, orta saha mücadelesi ve hücumdaki tercihleri karşılaşmanın öne çıkan başlıkları arasında olacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta karşılaşması, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

KADIKÖY'DE KRİTİK 90 DAKİKA

Fenerbahçe için Liverpool karşılaşması hem Avrupa'daki hedefleri hem de teknik direktör değişikliğinin ardından oluşan yeni atmosfer açısından büyük önem taşıyor.

İngiliz temsilcisinin güçlü kadrosu karşısında sarı-lacivertlilerin nasıl bir performans ortaya koyacağı merak edilirken, gözler Emre Belözoğlu'nun dönüşüyle birlikte yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki kritik mücadelede takımlarından güçlü bir performans ve Avrupa yolunda önemli bir sonuç bekliyor.