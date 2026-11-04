Singapur'da yaşanan olay, toplu taşıma araçlarında kadınların mahremiyetine yönelik ihlalleri yeniden gündeme getirdi. 28 yaşındaki Aaron Phang Xue Hui'nin yaklaşık 5 yıl boyunca kadınların izinsiz görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. Metro istasyonunda bir görevlinin dikkati sayesinde yakalanan şahsın dijital cihazlarında yapılan incelemeler, olayın tek bir görüntüden ibaret olmadığını gösterdi.

METRODAKİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Olay, 3 Temmuz 2024 tarihinde Singapur'daki Woodlands metro istasyonunda meydana geldi.

Metro işletmecisi SMRT'de yönetici olarak görev yapan bir yetkili, Aaron Phang Xue Hui'nin cep telefonunu bir kadının eteğinin altına doğru tuttuğunu fark etti.

Şüpheli hareketleri gören yönetici, şahsa müdahale ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine istasyona gelen ekipler, 28 yaşındaki adamı gözaltına aldı.

Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan bulgular, olayın çok daha geniş kapsamlı olduğunu gösterdi.

TELEFONUNDAN VE SABİT DİSKLERİNDEN 183 GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Polis ekipleri, şüphelinin cep telefonuna ve iki sabit diskine el koydu.

Dijital cihazlarda yapılan incelemelerde, farklı kadınlara ait toplam 183 fotoğraf ve video bulundu.

Görüntülerin kadınların mahrem bölgelerini hedef alan gizli çekimlerden oluştuğu, bazı kayıtlarda mağdurların yüzlerinin de görülebildiği belirlendi.

İncelemelerde bulunan en eski görüntünün Eylül 2019 tarihine ait olması, izinsiz kayıtların yıllarca sürdüğünü ortaya koydu.

GÖRÜNTÜLERİ TARİHLERİNE GÖRE DOSYALAMIŞ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şüphelinin görüntüleri saklama yöntemi oldu.

Phang'ın çektiği fotoğraf ve videoları tarihlerine göre ayrı klasörlerde düzenlediği tespit edildi.

Yalnızca Ocak ile Temmuz 2024 arasında 63 fotoğraf ve video kaydettiği belirlendi.

Şüphelinin yakalanmasına neden olan metro istasyonundaki son kayıt da ele geçirilen görüntüler arasında yer aldı.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Yargılama sürecinde Phang, kadınların izinsiz görüntülerini çektiğini kabul etti.

Savcılık, sanığın yaklaşık 5 yıl boyunca benzer eylemleri tekrar ettiğini belirterek suçların sistematik biçimde işlendiğini vurguladı.

Savcılar, şüphelinin ancak metro istasyonundaki yöneticinin dikkati sayesinde durdurulabildiğine işaret etti.

Sanık hakkında 8 ay 3 hafta ile 11 ay arasında hapis cezası talep edildi.

MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA BELLİ OLDU

2 Kasım'da görülen karar duruşmasında Aaron Phang Xue Hui, 7 ay 2 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın kabul ettiği dört ayrı suçlama üzerinden yürütülen yargılamada, cezanın belirlenmesi sırasında üç suçlama daha dikkate alındı.

Karar duruşmasına ailesinin de katıldığı belirtilirken hâkimin, sanığı yeniden mahkeme karşısında görmek istemediğini ifade ettiği aktarıldı.

TEK BİR ŞÜPHE, YILLARCA SÜREN İHLALLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Metro istasyonunda görevli bir yöneticinin dikkatiyle başlayan süreç, yıllara yayılan çok sayıda izinsiz görüntünün ortaya çıkarılmasıyla sonuçlandı.

Olay, özellikle toplu taşıma alanlarında kişisel mahremiyetin korunması ve gizli çekimlere karşı alınan güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.