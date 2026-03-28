Bursa’da seyir halindeki belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında çıkan yer tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya giren otobüs şoförünün kolundan ısırıldığı olay, toplu taşımada güvenlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Bursa’da bir belediye otobüsünde yaşanan kavga, yolcuların da panik yaşadığı anlara sahne oldu. İddiaya göre otobüste yolculuk yapan iki kadın arasında başlayan yer tartışması, birkaç dakika içinde sözlü gerilimden fiziki arbedeye döndü.

Kavgayı büyümeden ayırmak isteyen şoför bu kez doğrudan olayın içinde kaldı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan sürücünün kolunun ısırıldığı öne sürüldü. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle kavga güçlükle sona erdi.

OTOBÜSTE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Görüntülere de yansıyan olay sırasında araç içinde bağrışmalar yükseldi, yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bursa otobüs kavgası olarak gündeme oturan olayda, şoförün müdahalesine rağmen tarafların bir süre daha sakinleşmediği belirtildi.

Toplu taşımada yaşanan bu tür gerilimler bazen birkaç cümleyle başlıyor, sonra herkesin gününü bozuyor. Sabah işe, okula ya da hastaneye gitmeye çalışan insanlar için birkaç dakikalık kavga bile ciddi bir stres demek.

TOPLU TAŞIMADA GÜVENLİK SORUSU YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın ardından belediye otobüsünde şoföre saldırı iddiası sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle toplu taşıma araçlarında şoförlerin hem aracı yönetip hem de yolcu güvenliğini sağlamaya çalışmasının ne kadar zor olduğu bir kez daha konuşulmaya başlandı.

Benzer olaylar, yalnızca tarafları değil otobüsteki tüm yolcuları etkiliyor. Çocukların, yaşlıların ve işe yetişmeye çalışan insanların bulunduğu bir ortamda çıkan bu tür kavgalar, kent yaşamının gerilen tarafını da gösteriyor. Bir koltuk yüzünden... Sonrası daha büyüyor.

Olayla ilgili resmi bir adli ya da idari işlem başlatılıp başlatılmadığına dair kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir açıklama ise şu aşamada bulunmuyor.