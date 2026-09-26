Küresel finans piyasalarında dijital bankacılık alanında önemli bir satın alma ihtimali gündeme geldi. Brezilya merkezli Nubank'ın, İngiltere'nin önde gelen neobankalarından Monzo'yu bünyesine katmak için erken aşama görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Sky News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve yaklaşık 65,5 milyar dolar piyasa değerine sahip Nubank, Monzo yönetimiyle temas halinde. Olası bir satın alma durumunda Monzo'nun şirket değerlemesinin 8 milyar ile 10 milyar sterlin arasında olacağı tahmin ediliyor.

MONZO İÇİN ALTERNATİF PLANLAR NELER?

Londra merkezli Monzo'nun yönetim kurulu, satın alma teklifinin yanı sıra farklı stratejileri de değerlendiriyor. Şirketin değerini 8 milyar sterlinin üzerine çıkaracak yeni bir finansman turu düzenlenmesi, masadaki ikinci güçlü seçenek olarak duruyor. Bu yolla elde edilecek kaynağın, şirketin Avrupa ana karasındaki büyüme hedeflerini finanse etmek için kullanılacağı aktarıldı.

FİNANSAL BÜYÜME NE DURUMDA?

Monzo, son dönemdeki güçlü finansal tablosuyla küresel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketin yıllık rapor verilerine göre toplam geliri 1,2 milyar sterlinden 1,7 milyar sterline yükselirken, vergi öncesi kârı da 60,5 milyon sterlinden 87,3 milyon sterline ulaştı. Ekim 2024'te gerçekleştirilen çalışan hisse satışlarında kurumun ulaştığı 4,5 milyar sterlinlik değerleme, dijital bankacılık sektöründeki büyüme potansiyelinin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.