Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve Batı Asya'daki gerilimler, ülkeleri enerji altyapılarını güvence altına almaya yöneltiyor. Uluslararası medya raporlarına göre Hindistan, LPG tedarik zincirini sağlama almak amacıyla dünyanın en uzun sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) boru hatlarından birini inşa ediyor. Yaklaşık 51 milyar Türk Lirası (9-10 bin crore rupi) maliyetle hayata geçirilen Kandla-Gorakhpur LPG Boru Hattı (KGPL), ülkenin enerji lojistiğinde önemli bir dönüşüm yaratacak.

Üç büyük kamu enerji şirketi olan Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum (HPCL) ve Bharat Petroleum'un (BPCL) ortak girişimi IHB Limited tarafından yürütülen proje, ithalat terminalleri ile iç kesimlerdeki tesisleri birbirine bağlayacak.

PROJE HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Toplam 2 bin 805 kilometre uzunluğundaki hat, Gujarat eyaletindeki Kandla Limanı'ndan başlayarak Madhya Pradesh üzerinden Uttar Pradesh'teki Gorakhpur şehrine uzanacak. Hattın bin 76 kilometresi Gujarat'tan, 621 kilometresi Madhya Pradesh'ten ve bin 108 kilometresi Uttar Pradesh'ten geçecek.

Sistem, batı kıyısındaki üç ana ithalat terminalini ve iki rafineriyi, üç eyalete dağılmış 22 farklı LPG şişeleme tesisine entegre edecek. Yıllık 8,3 milyon metrik ton taşıma kapasitesine sahip olacak hattın, Hindistan'ın toplam LPG talebinin yüzde 25'ini tek başına karşılaması öngörülüyor.

DEVASA UZUNLUK NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası ölçekte bakıldığında 2 bin 805 kilometrelik mesafe, Avrupa'yı bir uçtan diğer uca geçmeye veya Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki mesafeyi neredeyse iki kez katetmeye eşdeğer bir uzunluğu ifade ediyor. Bu devasa altyapı yatırımı, sadece bir taşıma hattı olmanın ötesinde, kara yolu lojistiğine olan bağımlılığı kırarak stratejik bir enerji koridoru işlevi görecek.

Projenin devreye girmesiyle birlikte, LPG'nin karayolu üzerinden tankerlerle taşınması büyük oranda sona erecek. Bu durumun taşıma maliyetlerini düşürmesi, karayollarındaki ağır vasıta trafiğini hafifletmesi ve tehlikeli madde taşıyan araçların karışabileceği olası trafik kazası risklerini en aza indirmesi hedefleniyor.