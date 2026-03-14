Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA, “akıllı sürü otonomisi” kapsamında yürütülen testleri başarıyla tamamladı.

KAPASİTE DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Paylaşılan bilgilere göre K2 Kamikaze İHA, 200 kilograma kadar bomba taşıyabiliyor.

TESTLERDEN GEÇTİ

K2’nin, akıllı sürü otonomisi testlerini başarıyla geçmesi, sistemin otonom kabiliyetleri açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Savunma sanayiindeki bu tür yeni platform ve test süreçleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor.