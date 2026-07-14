Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın ardından otel yönetimi yazılı açıklama yaparak iddiaları reddetti ve güvenlik kamerası kayıtlarının yaşananları net şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

"Su talebi anında karşılandı" açıklaması

Otel yönetiminin açıklamasına göre olay, pazartesi günü öğleden sonra uzun süredir birlikte çalışılan bir seyahat acentesine ait transfer aracının misafir almak için otele gelmesi sırasında yaşandı.

Açıklamada, transfer şoförünün lobi bara gelerek su istediği, talebinin gecikmeden karşılandığı ve kendisine su servis edildiği ifade edildi.

"Sadece servis alanını kapatmaması rica edildi"

Otel yetkilileri, bar görevlisinin yalnızca misafirlerin hizmet aldığı alanın açık kalmasını sağlamak amacıyla şoförden suyu bar tezgâhının tam önünde değil, birkaç adım yana geçerek içmesini rica ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Su verilmemesi ya da su içilmesine engel olunması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

"Fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı"

Otel yönetiminin iddiasına göre kısa süreli diyaloğun ardından transfer şoförü tepki göstererek otel dışına çıktı. Daha sonra aracının bagajından bir paket su çıkarıp otel girişine bıraktı, fotoğrafını çekti ve bu görüntüler üzerinden otelin kendisine su vermediği yönünde paylaşımlar yaptı.

İşletme, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Kamera kayıtlarında tüm süreç görülüyor"

Açıklamada, olayın tamamının otelin güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilerek, kayıtların şoföre suyun teslim edildiğini, suyu aldığını ve içtiğini açık şekilde gösterdiği ifade edildi.

Ancak görüntülerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kamuoyuyla paylaşılamadığı kaydedildi.

Seyahat acentesi de bilgilendirildi

Otel yönetimi, olayın ardından ilgili seyahat acentesinin yetkilileriyle iletişime geçildiğini ve gerçeği yansıtmadığı belirtilen paylaşımlar hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

İşletme açıklamasının sonunda, asılsız paylaşımların turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin itibarına zarar verdiğini belirterek, tüm iş ortaklarıyla karşılıklı saygı ve iyi niyet çerçevesinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.