CHP’de kurultay ve yönetim tartışmalarının ardından Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti’ye geçen bazı milletvekillerinin yeniden CHP’ye dönmek istediği iddia edildi. CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat, tv100’de katıldığı canlı yayında, Yeni Parti’ye geçen 6 milletvekilinin aracılar üzerinden CHP’ye dönüş iradesini ilettiğini öne sürdü.

FIRAT: 6 MİLLETVEKİLİ GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Ali Haydar Fırat, söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamazken, temasın doğrudan CHP yönetimiyle kurulmadığını söyledi. Fırat, milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu aramadığını, bunun yerine aracılar üzerinden mesaj gönderdiğini belirterek taleplerin parti tarafından değerlendirileceğini ifade etti. İddia konusunda Yeni Parti cephesinden veya adı geçen milletvekillerinden henüz kamuoyuna yansıyan bireysel bir doğrulama bulunmaması nedeniyle, olası dönüşlerin kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

CHP'DEKİ KRİZ YENİ PARTİ'NİN KURULUŞUNA UZANDI

CHP’deki ayrışmanın temelinde, parti yönetimini doğrudan etkileyen kurultay ve yargı süreci bulunuyor. Özgür Özel, yaşanan yönetim krizinin ardından bir süre CHP içinde mücadeleyi sürdüreceklerini açıklamış, daha sonraki aşamada ise yeni bir siyasi oluşum için hazırlıklara başlanmıştı. Sürecin sonunda Özel ve beraberindeki milletvekilleri CHP’den ayrılarak Yeni Parti’nin kuruluşunda yer aldı.

Yeni Parti’nin kuruluşuyla birlikte TBMM’deki siyasi dengeler de değişti. Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin CHP’den istifa ederek yeni oluşumun Kurucular Kurulu’na katıldığı kamuoyuna açıklanmıştı. Partinin kuruluş belgeleri İçişleri Bakanlığına sunulurken, bu gelişme CHP’de başlayan yönetim krizinin parlamentodaki temsil yapısına da doğrudan yansımasına neden olmuştu.

MİLLETVEKİLLERİ PARTİ DEĞİŞTİREBİLİYOR

Türkiye’de bir milletvekilinin partisinden ayrılması veya başka bir siyasi partiye katılması için yeniden milletvekili seçimine girme zorunluluğu bulunmuyor. Milletvekilleri istifa ederek bağımsız kalabildiği gibi başka bir siyasi partiye de katılabiliyor. Bu nedenle Fırat’ın sözünü ettiği milletvekillerinin CHP’ye dönüş yönünde karar almaları halinde süreç, siyasi parti üyeliği ve ilgili partinin kendi tüzük ve yetkili organlarının karar mekanizmaları çerçevesinde yürütülebilir.

GERİ DÖNÜŞ TALEPLERİNDE PARTİ YÖNETİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Fırat’ın açıklamasına göre mevcut aşamada resmi bir toplu katılım kararından çok, aracılar üzerinden iletilmiş bir dönüş talebi söz konusu. Bu nedenle milletvekillerinin CHP’ye katılıp katılmayacağı konusunda nihai tablo, hem ilgili milletvekillerinin açık iradelerine hem de CHP’nin yetkili organlarının değerlendirmesine bağlı olacak. İsimlerin açıklanmaması da hangi milletvekillerinin bu girişimde bulunduğunun bağımsız biçimde doğrulanmasını şimdilik mümkün kılmıyor.

MECLİS ARİTMETİĞİNİ DE ETKİLEYEBİLİR

Milletvekillerinin parti değiştirmesi yalnızca parti içi siyasi dengeler açısından değil, TBMM’deki sandalye dağılımı bakımından da önem taşıyor. Yeni Parti’nin kuruluşunda yaşanan geniş çaplı milletvekili geçişi Meclis’teki parti sıralamasını değiştirmişti. Bu nedenle Fırat’ın iddiasındaki geri dönüşlerin gerçekleşmesi halinde CHP ile Yeni Parti’nin milletvekili sayılarında karşılıklı değişiklik meydana gelecek. Ancak herhangi bir resmi katılım gerçekleşmeden yeni sandalye dağılımına ilişkin kesin bir hesap yapmak mümkün değil.

GÖZLER CHP VE YENİ PARTİ'DEN GELECEK AÇIKLAMALARDA

Siyasi partiler arasında milletvekili geçişleri Türkiye siyasetinde daha önce de farklı dönemlerde görüldü. Bu tür geçişlerde kulis temaslarının ardından milletvekilinin kamuoyuna açık istifa veya katılım açıklaması yapması ve ilgili partilerin resmi süreçlerinin tamamlanması belirleyici oluyor. Ali Haydar Fırat’ın gündeme getirdiği 6 milletvekiline ilişkin iddianın somut bir siyasi gelişmeye dönüşüp dönüşmeyeceği ise CHP, Yeni Parti ve ilgili milletvekillerinden gelecek açıklamalarla netleşecek.