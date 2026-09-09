Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kamu kurumlarında çalışan memurlar ile üniversitelerdeki akademisyenlerin dijital platformlardan kazanç sağlamasını yasakladı. Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen resmi yazıyla, YouTube, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden elde edilen gelirler ticari faaliyet kabul edildi.

Düzenlemenin altyapısı, YÖK'ün talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20 Ağustos 2026 tarihinde hazırlanan değerlendirme raporuna dayanıyor. Aktarılan bilgilere göre, raporun ardından Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2 Eylül 2026 tarihli karar yazısını YÖK'e ileterek süreci resmileştirdi.

657 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

Yeni karar, kamu görevlilerinin tabi olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28'inci maddesine dayandırılıyor. İlgili maddede yer alan "ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı", dijital dünyadaki gelir modellerini de kapsayacak şekilde netleştirildi.

İÇERİK ÜRETİMİ SERBEST, KAZANÇ YASAK

Uygulamanın detaylarına göre, kamu personelinin veya akademisyenlerin dijital platformlarda içerik üretmesine yönelik bir kısıtlama bulunmuyor. Görevliler bilgi paylaşımı yapmaya veya hesaplarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu mecraların sunduğu reklam gelirleri veya sponsorluk gibi doğrudan kazanç sağlayan sistemlere dahil olmaları kanuna aykırı kabul edilecek.