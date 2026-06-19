İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, 14 Haziran tarihinde telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıtan bir kişi, Kocamaz'ı arayarak kimliğinin FETÖ odaklı bir operasyonda ele geçirildiğini iddia etti. Bu bahaneyle vekili korkutan şüpheli, para ve değerli eşyaların incelenmek üzere kendisine teslim edilmesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcının yönlendirmesiyle Ankara'daki Başkent Üniversitesi'ne giden Kocamaz, burada yüklü miktarda servetini elden teslim etti. Vekilin şüpheliye yaklaşık 61,9 milyon lira değerinde 10 kilo altın ve ziynet eşyası, 3 milyon 158 bin liraya denk gelen 68 bin dolar ile 101 bin liralık 1900 euro verdiği aktarıldı. Ayrıca Kocamaz'ın, zanlının banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para transferi gerçekleştirdiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Toplamda yaklaşık 67,5 milyon liralık mal varlığını teslim eden Burhanettin Kocamaz, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek emniyet güçlerine başvurdu. Şikayet üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi İstanbul'da bindiği bir takside altın ve paralarla birlikte kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

TELEFON DOLANDIRICILARININ BİLİNDİK YÖNTEMİ

Uzmanlar, vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis, savcı veya asker olarak tanıtan kişilere karşı sık sık uyarıyor. Emniyet yetkililerinin hiçbir soruşturma kapsamında vatandaşlardan para, altın veya değerli eşya talep etmeyeceği vurgulanırken, "Adınız terör örgütü operasyonuna karıştı" şeklindeki ifadelere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.