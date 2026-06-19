İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşlara sahte PTT ve HGS mesajları göndererek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik Antalya'nın da aralarında bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, kurumların resmi kimliklerini birebir taklit ederek "HGS borcunuz bulunmaktadır" veya "PTT -

Teslim alınmayan kargonuz var" şeklinde kısa mesajlar attığı ve hedeflerini sahte sitelere yönlendirdiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre bu yöntemle 47 kişinin mağdur edildiği tespit edildi.

145 MİLYON GSM VERİSİ ÇALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ilk operasyonda 10 şüpheli tutuklanmıştı. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, şebekenin "Octo" adlı zararlı yazılımı kullanarak yaklaşık 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GSM numarası bilgisini ele geçirdiği ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, şüphelilerin banka hesaplarında 2020 ile 2026 yılları arasında tahmini 1 milyar liralık devasa bir işlem hacmi saptandı. Suç ağının tamamen çökertilmesi amacıyla İstanbul merkezli olarak Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de gerçekleştirilen son baskınlarda 17 kişi daha gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

SAHTE MESAJLARDAN NASIL KORUNMALI?

Bilişim uzmanları, kaynağı belirsiz kısa mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. PTT kargo bildirimleri veya HGS borç sorgulamalarının yalnızca e-Devlet kapısı ya da ilgili kurumların resmi mobil uygulamaları üzerinden yapılması, kimlik avı dolandırıcılıklarının önüne geçmek için kritik önem taşıyor.

Operasyonun önemli ayaklarından birinin Antalya olması, bölge genelinde kamuoyu ilgisini artırdı. Milyonlarca iletişim bilgisinin sızdırılmış olması nedeniyle, Alanya ve çevre ilçelerdeki vatandaşların da telefonlarına gelebilecek şüpheli tahsilat linklerine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.