Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, öğretmen Fatma Nur Çelik'i hayattan koparan sanık F.S.B. hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanığı, işlediği cinayet ve yaralama eylemlerinden dolayı toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, sanık F.S.B. hakkında ağır suçlamalar yöneltilmişti. Savcılık, sanığın maktule yönelik 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Ayrıca olay sırasında yaralanan altı kişiye yönelik eylemleri sebebiyle de 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla toplam 126 yıla kadar hapis isteniyordu.

CEZALAR NASIL BELİRLENDİ?

Yargılama sonucunda mahkeme, sanık F.S.B.'yi ilk olarak öğretmen Fatma Nur Çelik'e yönelik 'kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ancak eylemin gerçekleştiği tarihte sanığın 15-18 yaş grubunda yer alması nedeniyle bu ceza kanun gereği üst sınırdan 24 yıla düşürüldü. Kararda ayrıca, mağdur öğrenci S.K.'ye yönelik 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl, diğer öğretmen Z.A.'ya yönelik 'kadına karşı bıçakla kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İNDİRİM NEDEN UYGULANMADI?

Türk ceza hukukunda suça sürüklenen çocukların yaş gruplarına göre yasal indirimler zorunlu olarak uygulanırken, takdiri indirimler mahkemenin değerlendirmesine bırakılıyor. Açıklanan dava sonucuna göre, sanığın yargılama sürecindeki tutumları mahkeme heyeti tarafından yakından incelendi. F.S.B.'nin olay sonrasında herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemesi ve olumlu bir davranışının gözlemlenmemesi sebebiyle, verilen cezalarda başkaca bir takdiri indirim (iyi hal indirimi) yoluna gidilmedi.