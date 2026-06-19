İstanbul Maltepe'de sokakta yürüdüğü sırada zorla bir araca bindirilerek kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Karaal Tuzla'daki bir inşaat alanında sağ olarak bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Karaal'ın kaçırıldığı noktadan yaklaşık 41 kilometre uzaklıktaki bir prefabrik yapıya götürüldüğü tespit edildi. Baskın yapılan adreste elleri ve kolları bağlı şekilde tutulan yöneticinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARI VE FİDYE İHTİMALİ

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, kaldırımda telefonla konuşarak yürüyen Karaal'ın önünün üç kişi tarafından kesildiği ve zorla bekleyen bir otomobile bindirildiği görülüyor. CNN Türk'ün aktardığı bilgilere göre, şüphelilerin yüklü miktarda para koparmak amacıyla fidye için bu eylemi gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte olayla bağlantılı olduğu tespit edilen kişi sayısı artarken, toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ERHAN KARAAL HANGİ DAVADA YARGILANIYOR?

Kurtarılan yönetici Erhan Karaal, aynı zamanda kamuoyunda bilinen İBB iştiraklerine yönelik usulsüzlük davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor. Kültür AŞ'de mali işler müdürü olarak görev yaptığı dönemdeki ihale süreçleri nedeniyle "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "rüşvet alma" suçlamalarıyla yargılanan Karaal'ın, devam eden yargı sürecinde henüz ifade vermediği biliniyor. Emniyet güçleri, olayın tüm boyutlarını aydınlatmak için adli süreci sürdürüyor.