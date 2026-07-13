​ALANYA Belediyesi MHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Kayhan Balta, Sülüklü ile Gökbel arasındaki yayla yollarının bakımsızlığına dikkat çekerek belediye yetkililerini acil göreve çağırdı. Balta, "Yaz bitiyor, yollar hala yapılmadı" diyerek tepki gösterdi.

​"VATANDAŞ İSYAN NOKTASINA GELDİ"

​Alanya Belediyesi MHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Kayhan Balta, gerçekleştirdiği yayla gezilerinin ardından bölgedeki yol sorununu gündeme taşıdı. Sülüklü bölgesinden Gökbel Yaylası'na uzanan yolların içler acısı halini yerinde inceleyen Balta, hem vatandaşların şikayetlerini aktardı hem de belediye yönetimine sert bir çağrıda bulundu.

​Sosyal medya hesabı üzerinden yolların durumunu gözler önüne seren fotoğraflar paylaşan Kayhan Balta, şu ifadeleri kullandı: “Belediye yetkililerine duyurulur. Bugünkü yayla gezilerimizden; buralar Sülüklü’den Gökbel’e giden yol. Yollar perişan halde, vatandaş isyanda! 'Yaz bitiyor, hala yollar yapılmadı, zor geçiyoruz' diyorlar. Birkaç kareyle de durumu göstermek istedim. Bu yolların acil yapılması gerekiyor."

​Yayla sezonunun ortasına gelinmesine rağmen yollarda herhangi bir çalışma yapılmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Balta, toz, toprak ve çukurlarla dolu yolların sürücülere zor anlar yaşattığını ifade etti. Vatandaşların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayan MHP'li Balta, Alanya Belediyesi ekiplerinin bölgede acilen asfaltlama ve bakım çalışması başlatması gerektiğini belirtti.