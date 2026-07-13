Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinden kuru soğanın ithalatında uygulanan gümrük vergisinde geçici indirime gitti. Tüketiciye uygun fiyatlı ürün sunulması ve piyasadaki arz güvenliğinin korunması amacıyla vergi oranı yüzde 49,5'ten yüzde 5 seviyesine çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, karar üretici ve tüketici refahını eşzamanlı korumayı hedefliyor. Özellikle 2026 yılında yaşanan aşırı yağışlar gibi iklimsel faktörlerin üretimi olumsuz etkilemesi, bu adımın atılmasında belirleyici oldu. Hasat sürecinin üretici bölgelerde kademeli devam etmesi nedeniyle piyasayı rahatlatacak bir arz seviyesine ulaşılması amaçlanıyor.

İNDİRİM NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Piyasada spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmeyi planlayan düzenleme, yaz dönemi boyunca uygulanacak. Kuru soğan ithalatındaki yüzde 5'lik yeni gümrük vergisi oranı, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Bu süreçte iç piyasadaki talebin kesintisiz ve uygun maliyetlerle karşılanması hedefleniyor.

YENİ SEZON HASADI PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni sezon ürünlerinin piyasaya yoğun bir şekilde gireceği sonbahar dönemiyle birlikte geçici ithalat kolaylığı sona erecek. İthalat vergisi, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yeniden eski seviyesi olan yüzde 49,5 oranına yükselecek. Bu vergi planlaması, yaz aylarında tüketiciyi yüksek fiyatlardan korurken, eylül ayından itibaren yerli üreticinin ürünlerini piyasaya sürmesiyle çiftçinin rekabet gücünü güvence altına alan stratejik bir takvim sunuyor.