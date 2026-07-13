ALANYA'NIN yaz sezonunda eğlencenin nabzını tutan mekanlarından Club Summer Garden, başarılı DJ Finesse'i ağırladığı geceyle yine dolu dolu bir organizasyona imza attı. Yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, müzik, ışık ve görsel şovlar eşliğinde unutulmaz bir yaz gecesi yaşandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan DJ Finesse, elektronik müzikten house ritimlerine uzanan geniş repertuvarıyla dans pistini kısa sürede doldurdu. Enerjik performansı ve izleyicilerle kurduğu güçlü iletişim sayesinde eğlencenin temposu gece boyunca hiç düşmedi.

Dans pisti bir an olsun boş kalmadı

Club Summer Garden'ın modern sahne tasarımı, lazer gösterileri ve dev LED ekranlarla desteklenen görsel atmosferi geceye ayrı bir renk kattı. Birbirinden popüler parçaları peş peşe çalan DJ Finesse, binlerce müzikseveri aynı ritimde buluşturdu.

Yerli ve yabancı turistler, çalınan şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, dans pistindeki coşku gecenin ilerleyen saatlerinde zirveye ulaştı. Katılımcılar cep telefonlarıyla bu anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmedi.

Yaz sezonunun iddialı organizasyonlarından biri

Her yaz dünyaca ünlü DJ'ler ve sanatçıları Alanyalı müzikseverlerle buluşturan Club Summer Garden, DJ Finesse gecesiyle sezonun en dikkat çeken etkinliklerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Profesyonel ses sistemi, etkileyici sahne performansı ve kusursuz organizasyonuyla mekan, misafirlerinden tam not aldı.

Eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Gece boyunca temposu hiç düşmeyen organizasyonda müzik, dans ve eğlence sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Alanya'nın gece hayatına yön veren adreslerden biri olmayı sürdüren Club Summer Garden, yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği yeni konser ve DJ performanslarıyla eğlence tutkunlarını ağırlamaya devam edecek. (Mehmet TUNÇ)