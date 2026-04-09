Türkiye genelinde sebze fiyatlarındaki dalgalanma, hem üretici hem de tüketici tarafında tartışma yaratmayı sürdürüyor. Son dönemde özellikle marul fiyatlarının yüksek seyretmesi, buna rağmen üreticinin ürününü satamaması dikkat çekiyor.

“SİZ PAHALIYA YİYORSUNUZ, BİZ SATAMIYORUZ”

Bir kadın üretici, yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi: “Siz pahalıya yiyorsunuz ama biz satamadık.” Bu ifade, tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan fiyat dengesizliğini açık şekilde ortaya koydu.

ÜRÜN TARLADA KALINCA HAYVANLARA GİDİYOR

Satılamayan marulların önemli bir kısmı tarlada kalırken, çiftçiler çözümü ürünleri hayvan yemi olarak değerlendirmekte buluyor. Bu yöntem, ürünün tamamen ziyan olmasını önlese de üreticiler için ekonomik kaybı ortadan kaldırmıyor.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Tarım ekonomisi üzerine çalışan Ziraat Mühendisi Dr. Ali Yılmaz, fiyat dalgalanmalarının tek bir nedene bağlı olmadığını belirtiyor. Yılmaz’a göre; iklim koşulları, nakliye maliyetleri, depolama yetersizliği ve zincir market politikaları fiyatları doğrudan etkiliyor.

Özellikle ürünlerin zamanında pazara ulaştırılamaması, tarladaki bolluğun market raflarına yansımamasına neden oluyor.

KÜÇÜK ÜRETİCİ ZORLANIYOR

Artan maliyetler karşısında satış yapamayan çiftçiler, ekonomik olarak çıkmaza girdiklerini ifade ediyor. Gübre, mazot ve işçilik giderlerinin yükselmesi, buna karşın ürünün değer bulamaması üretimi tehdit ediyor.

Üreticiler, destek ve teşviklerin artırılmaması halinde üretimin azalabileceği uyarısında bulunuyor.

TÜKETİCİ İLE ÜRETİCİ ARASINDAKİ UÇURUM

Bir yanda yüksek fiyatlardan şikâyet eden tüketici, diğer yanda ürününü satamayan üretici… Bu tablo, tarım sektöründe aracı maliyetler ve fiyat politikalarının yeniden tartışılmasına neden oldu.

Yaşanan gelişmeler, tarımda fiyat istikrarı ve planlama konusunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.