İstanbul'un Merkez Mahallesi'nde 12 Haziran Cuma gecesi saat 23.10 sularında şüpheli bir ölüm vakası meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, demir korkuluklara kablo ile asılı halde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, sağlık ve polis ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinin ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme uzmanlarının yürüttüğü kimlik tespiti çalışmalarında, cansız bedenin 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov'a ait olduğu anlaşıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Şüpheli ölüm vakalarında uygulanan adli prosedürler kapsamında, olayın bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun netleşmesi için otopsi raporu kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda Babajanov'un cenazesi, detaylı inceleme ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.