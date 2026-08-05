Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak rövanş öncesinde tur kapısını aralamayı hedefliyor.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Oosterwolde, Kanté, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Mitchell, Stankovic, Vallci, Wlodarczyk, Soglo, Seidl, Jatta, Heil, Weinhandl, Hödl.

AVRUPA'DA 303. SINAV

Sturm Graz karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 303. resmi maçı olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertliler, daha önce çıktığı 302 Avrupa maçında 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 411 kez havalandırırken, kalesinde 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki 45. karşılaşmasına çıktı.

Sarı-lacivertliler, organizasyonda daha önce oynadığı 44 eleme maçında 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 64 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 52 gol gördü.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi eleyerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek lig aşamasına bir adım daha yaklaşacak.