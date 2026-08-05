​Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İsmail Boz, Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ile birlikte Alanya Sapadere Mahallesi'ndeki yanan sahalarda incelemeler yaptı.

​Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel'in karşıladığı üst düzey heyete; Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk, Silvikültür Şube Müdürü Selami Koşar, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Tuncer Yalçın, Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Sarıtaş ve işletme müdürlüğü teknik personeli eşlik etti.

​TİTİZ PLANLAMA VE YARDOP PROJELERİ

​Heyet, yangından etkilenen bölgelerde hayata geçirilecek rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarını detaylı bir şekilde ele aldı. Aynı zamanda Yangına Dirençli Ormanlar Oluşturma Projesi (YARDOP) kapsamında müdahale edilecek alanlar masaya yatırıldı.

​"Yeşil Vatan" bilinciyle hareket eden yetkililer, zarar gören orman dokusunu en kısa sürede eski sağlığına kavuşturmak ve orman varlığını artırmak amacıyla yürütülecek operasyonel süreçleri yerinde koordine etti. Sahada uygulanacak projelerin teknik detaylarını görüşen heyet, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi