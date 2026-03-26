İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar 27. gününe girerken, sahadan gelen iddialar ve liderlerin açıklamaları peş peşe geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “müzakere ve anlaşma aradığını” savunuyor. İran basınında ise ülkenin hava savunma unsurlarının ABD ve İsrail’e ait çok sayıda İHA, füze ve savaş uçağını hedef aldığı ileri sürülüyor.

HÜRMÜZ’ÜN ADAMI İDDİASI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri’nin bir hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü. Aynı haberlerde, daha önce de ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü iddia edilmişti.

Tengsiri’nin adı özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sert açıklamalarla gündemdeydi. Komutan, dün yaptığı açıklamada “Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutacağız ve işgalci düşmana en sert darbeleri indireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İran hükümetinden, Tengsiri’nin öldürüldüğü iddiasına ilişkin resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Bu yüzden, iddia doğruysa Hürmüz Boğazı’nda sahadaki tavrın değişip değişmeyeceği de şimdilik net değil; yani…

Bu arada Hürmüz gibi bir boğazın adı geçince, Alanya’daki turizmci de, pazarcı da, evde fatura hesabı yapan da ister istemez “petrol, nakliye, fiyatlar” diye düşünmeye başlıyor. Çünkü oradaki bir gerilim, burada akaryakıttan market etiketine kadar zincirleme etki yaratabiliyor.

TEL AVİV ÇEVRESİNDE SİRENLER, PATLAMA SESLERİ

Öte yandan İsrail’in kara, deniz ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’daki Hizbullah’ın roketli saldırısının ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail’in merkezinde sirenler çaldı. Yedioth Ahronoth’un haberine göre, Tel Aviv çevresinde hava savunma sistemleri devreye girdikten sonra patlama sesleri duyuldu.

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta, sirenler başlamadan önce İsrail ordusundan herhangi bir ön uyarı yapılmaması oldu. Kanal 12 televizyonu ise hava savunma sistemlerinin fırlatılan 6 roketi engellediğini, şarapnel parçalarının farklı bölgelere düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayla ilgili isabet ya da yaralı bildirimi almadıklarını, ihtiyaç görülürse bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.

TRUMP-NETANYAHU HATTI: “SOKAĞA ÇAĞRI” İDDİASI

Ayrıca Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “İranlıları rejime karşı sokağa çağırma” önerisini geri çevirdiği iddiası da gündeme geldi.

Kurumlar: İsrail basını, Yedioth Ahronoth, Kanal 12, Kızıl Davut Yıldızı.