Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen M.A.T. (21), Ş.E.K. (23) ve A.E.A. (22) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 10 bin 532 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 kayıta emdirilmişi uyuşturucu maddesi ve 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet AL
Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Alanya’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Alanya’da muz serası kundaklandı
Alanya Belediye Başkanı Özçelik ameliyattan çıktı
Alanya’da dikkat çeken kanser ameliyatı başarısı: Hastanede ilk kez ULAR operasyonu uygulandı
Muhittin Böcek davasında deprem: Kilit isim uyuşturucudan gözaltında
Son Dakika! Antalya'da deprem
Kan donduran olay: Ölü doğduğu iddia edilen bebeği gömdüler