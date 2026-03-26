Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen M.A.T. (21), Ş.E.K. (23) ve A.E.A. (22) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 10 bin 532 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 kayıta emdirilmişi uyuşturucu maddesi ve 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet AL

