Küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıların yön arayışını zorlaştırırken Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. ABD ile İran arasındaki gerilim başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın ve döviz piyasalarında oynaklık artarken, kısa vadede ani fiyat hareketlerinin sürebileceği ifade edildi.

ALTIN VE DÖVİZDE SERT HAREKETLER

Son günlerde yatırımcıların güvenli liman olarak yöneldiği altın fiyatlarında dikkat çekici dalgalanmalar yaşandı. Gram altın 7.005 TL seviyesine kadar yükselirken, ardından 6.900 TL bandına geriledi. Gümüşte de benzer bir seyir izlendi; ons fiyatı 81 doları test ettikten sonra 80 doların altına çekildi. Döviz tarafında ise yükseliş dikkat çekti. Dolar/TL 44,75 seviyesine ulaşarak zirve görürken, Euro/TL de 52,85 ile rekor seviyeyi test etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRLEYİCİ

ABD ile İran arasındaki gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki dalgalanma, piyasaların yönünü doğrudan etkiliyor. Bu süreçte yatırımcıların altın, gümüş ve döviz gibi araçlara yöneldiği gözleniyor. İslam Memiş, ateşkes haberlerine rağmen piyasaların her gün farklı fiyatlandığını belirterek, kalıcı bir anlaşma sağlanmadan dalgalanmanın süreceğini vurguladı.

KISA VADEDE TEMKİN UYARISI

Memiş, özellikle kısa vadeli işlemler yapan yatırımcıları uyararak, yüksek oynaklık dönemlerinde kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Piyasalarda artık bir günün bile uzun sayılabileceğine dikkat çeken Memiş, gelişmelerin anlık takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

22 NİSAN KRİTİK TARİH

Piyasalar açısından önemli bir diğer başlık ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Nisan’da açıklayacağı faiz kararı. Memiş, bu kararın piyasalarda yön belirleyici olabileceğini belirtti. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (FED) politikalarında olası değişimlerin de küresel piyasaları etkilemeye devam edeceğini dile getirdi.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Kısa vadede dalgalı seyrin süreceğini ifade eden Memiş, uzun vadede ise altın ve değerli metallerde yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi. Borsa tarafında yıl sonu beklentisinin 16.000–20.000 puan aralığında olduğunu belirten Memiş, dövizde ise sınırlı bir yükseliş öngördüklerini, Euro’nun dolara kıyasla daha avantajlı olabileceğini ifade etti.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Piyasalardaki belirsizlik ortamında yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Memiş, ani kararlar yerine uzun vadeli ve dengeli yatırım stratejilerinin önemine işaret etti.