CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM’de Alanya ve Antalya’daki taksici esnafının artan maliyetler altında zorlandığını söyledi. Kaya, araç yenilemede ÖTV istisnası ve il-ilçe bazlı götürü usul vergi düzenlemesi çağrısında bulundu.

Alanya’da direksiyon başındaki taksici esnafının son dönemde en çok konuştuğu başlıklardan biri yine maliyet baskısı oldu. Akaryakıt, bakım, sigorta ve vergi yükü derken, gün sonunda elde kalan gelirin giderek eridiği yönündeki şikâyetler bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşındı. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, taksicilerin yaşadığı ekonomik sıkışmayı gündeme getirerek hükümete yeni düzenleme çağrısı yaptı.

MECLİS GÜNDEMİNE ALANYA VE ANTALYA’DAKİ TAKSİCİLERİ TAŞIDI

Kaya’nın gündeme taşıdığı başlıkların merkezinde, özellikle taksi esnafının son yıllarda art arda gelen gider kalemleri var. Meclis konuşmasında taksicilerin artık “ayakta durmakta zorlandığını” söyleyen Kaya, vergi yükü ve yeni mali zorunlulukların sektör üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu dile getirdi. Kaya’nın konuşmasında, iktidarın taksici esnafına daha önce verdiği ÖTV istisnası sözünü de hatırlattığı görülüyor.

Milletvekili Kaya’nın gündeme getirdiği bir başka konu da yeni nesil mali cihazların oluşturduğu ek yük oldu. Yerel haberlerde aktarılan açıklamaya göre Kaya, bazı taksilerde elde edilen gelirin birden fazla haneye bölündüğünü, bu yüzden esnafın geçim sıkıntısının daha da derinleştiğini savundu.

TAKSİCİLER NE İSTİYOR?

Gündeme gelen talepler iki ana başlıkta toplanıyor. İlki, taksi esnafının araç yenilemesini kolaylaştıracak en az 6 yılda bir ÖTV istisnası. İkincisi ise özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf için daha öngörülebilir bir sistem sağlayacağı savunulan il ve ilçe bazlı götürü usul vergilendirme. Kaya, bu iki adımın sektöre kısa vadede nefes aldırabileceğini söyledi.

Bu mesele sadece taksicinin direksiyon başındaki kazancı ile sınırlı da değil. Günlük kontak açan bir esnaf için yakıt fiyatı arttığında, bakım faturası yükseldiğinde ve sigorta gideri kabardığında bu tablo doğrudan yolcu ücretleri, araç yenileme süresi ve hizmet kalitesine de yansıyor. Alanya gibi turizm ve ulaşım hareketliliği yüksek bir ilçede konu daha görünür hale geliyor.

ESNAFIN “NEFES ALMA” TALEBİ BÜYÜYOR

Aykut Kaya, TBMM’de yaptığı farklı açıklamalarda da esnafın vergi ve SGK borçları nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu savundu. TBMM’nin 9 Nisan 2026 tarihli açıklamasında Kaya, esnafın e-haciz ve bloke sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Esnafımızın nefes almaya ihtiyacı var” ifadesini kullandı. Bu çıkış, taksici esnafına ilişkin son çağrının da aslında daha geniş bir ekonomik sıkışmanın parçası olduğunu gösteriyor.

Alanya’da taksici esnafı açısından bakıldığında mesele net: Artan giderler karşısında araç yenilemek zorlaşıyor, günlük kazanç eriyor, borç baskısı büyüyor. Birçok esnafın beklentisi, sadece geçici destek değil, kalıcı ve hesaplanabilir bir sistem. Çünkü direksiyon dönüyor ama… zor dönüyor.

GÖZLER HÜKÜMETİN ATACAĞI ADIMLARDA

Şimdilik bu talepler Meclis kürsüsünden yapılan çağrı düzeyinde. ÖTV istisnası ya da vergi sisteminde değişiklik için doğrudan yürürlüğe girmiş yeni bir resmi karar bulunmuyor. Ancak Antalya ve Alanya hattında taksicilerin gündeminin önümüzdeki günlerde de sıcak kalacağı görülüyor. Özellikle yaz sezonu yaklaşırken, ulaşım sektöründeki maliyet tartışmasının daha fazla büyümesi bekleniyor.