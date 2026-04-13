ALANYA Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2023-2026 verileri analiz edildiğinde; esnaf sayısının azaldığı ancak borç yükünün arttığı görüldü. 2023’te 380 bin TL ile işini gören esnaf, bugün 780 bin TL’den aşağısıyla dükkanını açamıyor.

REEL ENFLASYONUN ACIMASIZ TABLOSU: PARA ARTIYOR, DERMAN YETMİYOR

Alanya ekonomisinde çarklar artık öz sermaye ile değil, gelecekten ödünç alınan kredilerle dönüyor. Velittin Yenialp ve Ali Akkaya tarafından paylaşılan rakamlar yan yana getirildiğinde, esnafın enflasyon karşısında nasıl eridiği net bir şekilde görülüyor. Kişi başı düşen kredi miktarındaki devasa artış, piyasadaki maliyetlerin esnafın belini nasıl büktüğünün en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti.

ESNAFIN KREDİYE ERİŞİMİ ZORLAŞIYOR

Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, esnafın içinde bulunduğu mali disiplin zorunluluğunu şu sözlerle özetledi: "Verilerimiz gösteriyor ki; 2024 yılında 527 ortağımıza verdiğimiz destekle 2025 ve 2026’daki talepler arasında uçurum var. Özellikle 2026’nın ilk çeyreğinde 121 esnafımıza verdiğimiz 91 milyon TL, esnafın artık çok daha büyük meblağlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu bir tercih değil, piyasadaki fiyat artışlarına karşı bir direnç çabasıdır. Biz, esnafımızın bu zor günlerinde en büyük finansal kalkanı olmaya devam edeceğiz. 2024 yılında 527 kişi toplamda 252 milyon 850 bin TL kredi kullandı buda kişi başı 479 bin 791 TL kredi anlamına geliyor. 2025 yılında bu sayı 607 kişiye, toplam tutar ise 380 milyon 684 bin TL’ye yükseldi. Kişi başı kullanılan kredi tutarı da 627 bin 156 TL oldu. 13 Nisan 2026 tarihi itibarı ile de kooperatifimiz 121 esnafa şimdiden 91 milyon 838 bin TL kredi verdi. Ortalama her bir esnafımız 759 bin TL kredi kullandı. Kooperatifler olarak esnafa finansman sağlama noktasında elimizden gelen desteği veriyoruz. Bunu da şu aşamada daha önce kredi kullanmış ve taksitleri ödeyen üyelerimizin havuzda biriken ödemeleri ile sağlıyoruz. İnsanların sezon öncesinde gerçekten paraya ihtiyacı var. Kimisi tadilat yapacak, kimi mal alacak. Krediye başvuruyor. Acilen bir sicil affı gelmesi lazım. SGK ve vergi borcu nedeniyle bir çok esnaf kooperatiflerden kredi de çekemiyor. Hiç olmazsa özel bankalardan kredi çekebilirler. SGK ve vergi borcu olan esnafa, borçlarını yapılandırdığı takdirde kredi kullanımı konusunda destek olmaya çalışıyoruz.”

‘2026’DA 150 ESNAFA 117 MİLYON 185 BİN TL KREDİ VERDİK’

Alanya ve Çevresi Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya: "2023 yılında bini aşkın esnafımıza 418 milyon TL dağıtmıştık. Ancak bugün 2026’nın henüz başındayken, sadece 150 kişiye verdiğimiz kredi 117 milyon TL’yi aştı. Bu rakam, kişi başına düşen kredi miktarının 383 bin TL'den 781 bin TL'ye çıktığını gösteriyor. Devletimizin enflasyonu düşürmek için uygulamış olduğu sıkı para politikası nedeniyle esnaflarımız ister istemez krediye kolay ulaşamamaktadırlar. Yine de Alanya ve Çevresi Kredi Kefalet Kooperatifi olarak esnaflarımızı mağdur etmemek, kredi taleplerini bir an önce karşılayabilmek için canla başla uğraşmaktayız. Günümüz ekonomik koşullarında borçlanılmadan maalesef yatırım yapılamamaktadır. Bu çerçevede gönül ister ki kredi limitleri daha yüksek rakamlarda olsun ve daha fazla plasman yaratılsın. Ancak enflasyonun önüne geçmek için uygulanan sıkı para politikası buna imkân vermemektedir.

Kooperatifimiz 2023 yılında bin 92 kişiye 418 milyon TL, kişi başı 383 bin 608 TL kredi kullandı. 2024 yılında 611 kişi kooperatifimizden 287 milyon 700 bin TL kredi kullandı ve ortalama kişi başı kredi kullanımı 470 bin 867 TL oldu. 2025 yılında kredi kullanan esnaf sayımız 671, kullanılan kredi tutarı 426 milyon 457bin TL olurken kişi başı kredi tutarı 635 bin 554 TL olarak kayıtlara geçti. 13 Nisan 2026 tarihine geldiğimizde ise sadece 150 kişiye 117 milyon 185 bin TL kredi vermişiz yani ortalama bir esnafımız 781 bin 233 TL kredi kullanış“ dedi.

ESNAFIN SESSİZ ÇIĞLIĞI VE GELECEK KAYGISI

Rakamlar gösteriyor ki; 2023 yılında Ali Akkaya’nın başkanlığındaki Alanya ve Çevresi Esnaf Kefalet Kooperatifi’nden kredi kullanan bir esnaf ortalama 383 bin TL ile işini görebiliyorken, 2026 yılına gelindiğinde bu rakam 781 bin TL’ye çıkmış durumda. Velittin Yenialp'in başkanlığını yaptığı Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde de benzer şekilde son iki yılda ciddi bir artış söz konusu. Bu durum, Alanya’da ticaretin devam edebilmesi için kredinin artık bir ekstra değil, temel zorunluluk haline geldiğini göstermektedir. Esnaflar ayakta kalmak için krediye hücum ederken, kooperatiflerin tüm imkanlarını seferber ederek Alanya’da ticari hayatın sürmesi için olağanüstü çaba gösterdikleri görülmektedir. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi