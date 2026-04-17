Alanya’da uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis takibi sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.
POLİS TAKİBE ALDI, OPERASYONLA YAKALANDI
Antalya’nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.Y., polis ekiplerinin yürüttüğü takip sonucu yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar sırasında şüphelinin izine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonrası operasyon için düğmeye basıldı.
GÜLLERPINARI’NDA GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışma sonucunda firari hükümlü, Güllerpınarı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun kısa sürede ve planlı şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde yaşanan hareketliliği fark etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle süreç büyümeden tamamlandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan B.Y., cezaevine teslim edildi.