Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, forum için Türkiye’de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Diplomasi trafiğinin yoğun olduğu forum kapsamında gerçekleşen görüşme Antalya’da yapıldı. Bakan Fidan, resmi temasları çerçevesinde Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, çok sayıda lideri, bakanı ve diplomatı bir araya getiriyor. Forumda bölgesel gelişmeler, güvenlik başlıkları ve uluslararası ilişkiler öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen forumda yapılan bu temas, Türkiye-Suriye ilişkileri açısından dikkatle izlenen gelişmeler arasında yer aldı.

ANTALYA DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN MERKEZİ OLDU

Antalya, forum süresince uluslararası diplomasi trafiğinin merkezi haline geldi. Şehirde güvenlik önlemleri artırılırken, birçok üst düzey görüşme de peş peşe gerçekleşiyor.