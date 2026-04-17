Türkiye'yi yasa boğan ve güvenlik endişeleri sebebiyle Alanya'da da yakından izlenen Kahramanmaraş katliamına dair tüyler ürperten yeni iddialar gün yüzüne çıkıyor. 10 masum insanın can verdiği vahşetin bir numaralı faili İsa Aras Mersinli’nin karanlık bağlantılarına dair konuşan bir kız arkadaşı, akıllara durgunluk veren detaylar paylaştı.

ÇARPICI İLİŞKİ AĞI: 'POLİAMOR' İTİRAFI

Katliam zanlısının özel hayatındaki yapı, şok etkisi yarattı. Saldırganın yakın çemberinde yer alan kız öğrenci, İsa Aras Mersinli ve 'Victor' isimli başka bir şahısla birlikte 'poliamor' yani çok eşli bir ilişki yürüttüklerini öne sürdü. Vahşet haberini aldıklarında adeta yıkıldıklarını ve gözyaşlarına boğulduklarını anlatan genç kızın sözleri, olayın ardındaki karanlık psikolojiyi de bir kez daha gündeme taşıdı.

KANLI PLAN ŞAKA SANILMIŞ

Dehşet verici diğer bir detay ise katliamın ayak seslerinin aslında çok önceden duyulmuş olması. Kız öğrencinin iddialarına göre Mersinli, bir okul saldırısı düzenleyeceğini defalarca açıkça dile getirdi. Ancak çevresi, bu ölümcül tehditleri ciddiye almak yerine korkunç bir mizah malzemesi yaptı. Hatta arkadaş grubunun katil zanlısına, “Yakında bir belgeselde olacağız” diyerek akılalmaz karşılıklar verdiği ifade edildi.

DİJİTAL İZLER VE KAPATILAN SUNUCU

Sadece gerçek hayatta değil, sanal dünyada da bu katliamın işaretlerinin verildiği öne sürülüyor. Zanlının internet üzerindeki sohbet platformlarında niyetini paylaştığı, birçok kullanıcının onu “Lütfen yapma, buna değmez” sözleriyle durdurmaya çalıştığı iddia edildi. Dijital dünyadaki bu sarsıcı uyarılar sonuçsuz kalırken, olayın hemen ardından saldırganın yoğun olarak kullandığı bir Discord sunucusunun apar topar askıya alındığı öne sürüldü. Alanya’daki ailelerin de çocuklarının siber güvenliği konusundaki endişelerini tırmandıran bu tür dijital platformların, katliamın seyrine dair en kritik ipuçlarını barındırdığı değerlendiriliyor.