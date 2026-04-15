İRAN’A yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından küresel piyasalarda tarım ürünleri ve girdi maliyetlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Dünya Bankası verilerine göre mart ayında tarım fiyat endeksi yüzde 1,5, gıda fiyatları yüzde 2,7 yükselirken, gübre fiyatlarında kaydedilen yüzde 26,2’lik artış üreticiyi zor durumda bıraktı. Özellikle üre fiyatlarında görülen yüzde 53,7’lik artış, maliyet baskısını daha da artırdı.

'GÜBRE VE ENERJİ MALİYETLERİ ZİRVE YAPTI'

Küresel jeopolitik gerilimlerin enerji ve lojistik maliyetlerini yükselttiğini belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bu durumun doğrudan tarımsal üretim girdilerine yansıdığını ifade etti. Göktepe, gübre ve mazot başta olmak üzere birçok kalemde ciddi fiyat artışları yaşandığını söyledi. Göktepe, "Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin tarım sektörüne etkisi her geçen gün daha net hissedilmektedir. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası özellikle enerji ve lojistik maliyetlerindeki artış, tarımsal üretimin temel girdilerinden olan gübre başta olmak üzere birçok kalemde ciddi fiyat yükselişlerine neden olmuştur. Dünya Bankası verilerinde de görüldüğü üzere gübre fiyatlarında yüzde 26’yı aşan, ürede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşen artış, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmiştir" dedi.

'ALANYA’DA ÜRETİCİ BASKI ALTINDA'

Alanya’da örtü altı üretim, tropikal meyvecilik ve açık tarım faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü hatırlatan Göktepe, artan maliyetlerin üreticinin kâr marjını düşürdüğünü ve üretim planlamasını zorlaştırdığını vurguladı. Göktepe, "Alanya özelinde değerlendirdiğimizde; bölgemizde örtü altı üretim, tropikal meyvecilik ve açık alan tarımı yoğun şekilde devam etmektedir. Bu üretim deseninde gübre, mazot ve enerji en önemli girdiler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla küresel piyasalarda yaşanan bu artışlar, Alanyalı üreticimizin maliyetlerini ciddi şekilde artırmış, kâr marjlarını daraltmış ve üretim planlamasını zorlaştırmıştır" diye konuştu.

'SERACILIKTA FIYAT BASKISI ARTIYOR'

Özellikle seracılık sektöründe ısıtma, sulama ve gübreleme giderlerindeki artışın ürün fiyatlarına yansıdığını belirten Göktepe, bunun hem iç pazarda dalgalanmalara hem de ihracatta rekabet kaybına yol açtığını dile getirdi. Göktepe, "Özellikle seracılık yapan üreticilerimiz için ısıtma, sulama ve gübreleme maliyetlerindeki yükseliş doğrudan ürün fiyatlarına yansımakta; bu durum hem iç piyasada fiyat dalgalanmalarına hem de ihracat rekabetinde zorluklara neden olmaktadır. Tropikal ürünlerde ise ihracata yönelik üretim yapan çiftçilerimiz, artan maliyetler karşısında uluslararası pazarlarda fiyat tutturmakta daha fazla zorlanmaktadır. Bununla birlikte, girdi maliyetlerindeki artış üretimde daralma riskini de beraberinde getirmektedir. Üreticimizin üretimden çekilmemesi, sürdürülebilir tarımın devamı ve gıda arz güvenliğinin korunması adına destek mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte özellikle; Gübre ve mazotta üreticiye yönelik desteklerin artırılması, Enerji maliyetlerini düşürücü uygulamaların yaygınlaştırılması, İhracatçı üreticilere yönelik teşviklerin güçlendirilmesi, Yerli üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

ALANYA ZİRAAT ODASI'NDAN DESTEK ÇAĞRISI

Üretimin sürdürülebilirliği için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Göktepe, gübre ve mazotta desteklerin artırılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracatçı üreticilere teşvik sağlanması çağrısında bulundu. Göktepe, "Sonuç olarak, küresel krizlerin etkisi yerelde en çok üreticimizi etkilemektedir. Alanya tarımı güçlü bir potansiyele sahip olmakla birlikte, üreticimizin ayakta kalabilmesi için maliyet baskısını azaltacak somut adımların hızla atılması gerekmektedir. Bizler de üreticilerimizin yanında olmaya, onların sorunlarını her platformda dile getirmeye ve çözüm için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

