Alanya'da bölgedeki yerleşik yabancıları ve dev turizm pazarını yakından ilgilendiren kritik diplomasi adımı nihayet atıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açması beklenen Norveç Krallığı Alanya Fahri Konsolosluk Belgesi, düzenlenen dikkat çekici bir törenle sahibini buldu. Bölgedeki İskandinav turist akışını ve yerel ekonomiyi de etkileyecek bu önemli görevi, tanınmış turizmci Banu Okan Kavukçu resmen devraldı.

PROTOKOL TAM KADRO ORADAYDI

Alanya'nın diplomatik ağırlığını artıracak bu zirveye üst düzey isimler adeta akın etti. Törene Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder bizzat katılarak sürece verilen önemi gözler önüne serdi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem'in yanı sıra kentin önde gelen protokol üyeleri de yetki belgesinin teslim edildiği bu kritik anlara şahitlik etti.

BELEDİYEDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Alanya yerel yönetimi de kentteki dengeleri etkileyecek bu atamaya en üst düzeyde ilgi gösterdi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i temsilen törende hazır bulunan Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, yeni dönemin vizyonunu paylaştı. İki ülkenin bağlarını çok daha ileriye taşıyacak bu ağır sorumluluğu üstlenen Kavukçu’yu özel olarak tebrik eden Dizdaroğlu, atamanın Alanya’nın çok kültürlü yapısına ve uluslararası vizyonuna yapacağı güçlü etkiye vurgu yaptı.