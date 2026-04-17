Alanya’da okul güvenliği için yeni uygulama devreye girdi. Veliler ve ziyaretçiler artık randevu almadan okul binalarına giremeyecek.

Alanya’da okul güvenliği nasıl sağlanacak sorusu son günlerde sıkça konuşuluyor. Türkiye genelinde artan okul çevresi olaylarının ardından Alanya’daki okullarda da yeni bir uygulama hayata geçirildi. İlçe genelinde veliler ve ziyaretçiler için randevusuz okul girişi sona erdi.

SALDIRILAR SONRASI YENİ DÜZENLEME

Son haftalarda farklı şehirlerde yaşanan olayların ardından eğitim kurumlarında güvenlik uygulamaları yeniden gözden geçirildi. Alanya’da da okul yönetimlerine gönderilen talimatla giriş-çıkışların kontrol altına alınması istendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte okul kapıları artık daha sıkı denetlenecek. Amaç, öğrencilerin ve öğretmenlerin bulunduğu alanlara kontrolsüz girişleri engellemek.

RANDEVU ALMADAN GİRİŞ YOK

Uygulamaya göre veliler, öğretmenlerle görüşmek ya da idari işlemler için okula gitmeden önce randevu oluşturmak zorunda. Randevusuz gelen ziyaretçiler okul bahçesine dahi alınmayacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GENİŞLETİLİYOR

Sadece randevu sistemi değil, okul içi güvenlikte de ek adımlar gündemde. Bazı okullarda güvenlik görevlisi sayısı artırılıyor, kamera sistemleri yenileniyor ve giriş noktalarında kimlik kontrolü daha sık uygulanıyor.

Özellikle kalabalık okullarda giriş kapılarının tek noktaya düşürülmesi de değerlendirilen önlemler arasında.